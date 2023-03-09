Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси поставки продукции в рамках зерновой сделки

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Одной из его тем стали поставки российской сельхозпродукции в арабскую республику, также стороны обсудили зерновую сделку. Как сообщила пресс-служба Кремля, инициатором переговоров стал Египет.

Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии»,— говорится в пресс-релизе Кремля.

В ходе разговора господин Путин рассказал египетскому коллеге о российском подходе к реализации сделки по вывозу зерна из черноморских портов и удобрений — из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для успешной реализации сделки она должна быть выполнена по двум направлениям: экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта, после этого она может быть продлена. Очередные раунды консультаций о продлении зерновой сделки с участием российской делегации пройдут 13 марта в Женеве. Египет, по оценкам экспертов, был одним из основных покупателей украинского зерна.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...