Путин обсудил с президентом Египта ас-Сиси поставки продукции в рамках зерновой сделки

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор. Одной из его тем стали поставки российской сельхозпродукции в арабскую республику, также стороны обсудили зерновую сделку. Как сообщила пресс-служба Кремля, инициатором переговоров стал Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Абдель Фаттах ас-Сиси (слева) и Владимир Путин во время встречи в 2019 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сфере энергетики и промышленности. Все эти вопросы в ближайшие дни будут обсуждены в ходе заседания в Каире двусторонней межправительственной комиссии»,— говорится в пресс-релизе Кремля.

В ходе разговора господин Путин рассказал египетскому коллеге о российском подходе к реализации сделки по вывозу зерна из черноморских портов и удобрений — из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для успешной реализации сделки она должна быть выполнена по двум направлениям: экспорт по Черному морю украинского зерна из портов Украины и снятие всех препятствий на пути экспорта российского зерна и российских удобрений. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта, после этого она может быть продлена. Очередные раунды консультаций о продлении зерновой сделки с участием российской делегации пройдут 13 марта в Женеве. Египет, по оценкам экспертов, был одним из основных покупателей украинского зерна.