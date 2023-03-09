В результате стрельбы в Тель-Авиве пострадали три человека

Возле кафе на улице Дизенгофф в центре Тель-Авива произошла стрельба.The Jerusalem Post со ссылкой на медслужбу сообщила, что в результате происшествия пострадали три человека. Полиция квалифицировала нападение как теракт. Один из нападавших мужчин нейтрализован, второй объявлен в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Израильский полицейский на углу улицы, находящейся недалеко от места стрельбы

Фото: Oded Balilty / AP Израильский полицейский на углу улицы, находящейся недалеко от места стрельбы

Фото: Oded Balilty / AP

По информации портала Ynet, в результате стрельбы ранения получили три молодых человека в возрасте 20 лет. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Все трое были доставлены в больницу. По словам очевидцев, всего было слышно восемь выстрелов.

О происшедшем проинформировали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В настоящее время он с супругой находится в Риме. «В Тель-Авиве произошло очень тяжелое событие, теракт. Я хочу от своего имени, от имени моей жены направить пострадавшим пожелания выздоровления. С сегодняшнего вечера мы усилим меры антитеррористической безопасности»,— приводит Ynet слова господина Нетаньяху.

Стрельба произошла в нескольких километрах от проходившего в центре Тель-Авива многотысячного марша протеста против судебной реформы, предложенной правительством. Демонстранты должны были пройти от бульвара Ротшильда до улицы Дизенгофф.