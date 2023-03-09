Депутаты вышли во двор

Администрация Ульяновска направляет средства на ремонт дворов и внутриквартальных территорий в соответствии с соглашением, заключенным с фракцией «Единая Россия» гордумы. Об этом стало известно из ответов мэрии одному из внефракционных депутатов, которому сообщили, что его территория соглашением не предусмотрена. Внефракционные депутаты гордумы возмущены тем, что партийная фракция диктует мэрии, где проводить ремонт, и готовят обращения в прокуратуру. Политологи полагают, что накануне выборов в региональное заксобрание «Единая Россия», имея в гордуме подавляющее большинство, пытается максимально использовать административный ресурс в своих интересах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Ульяновской городской думы Фото: фото Ульяновской городской думы

Депутат гордумы Ульяновска Сергей Гулькин на своей странице в VK поднял вопрос зависимости действий мэрии Ульяновска от «Единой России». Как поясняет депутат, он еще 30 декабря обратился в администрацию города с просьбой провести в 2023 году ремонт дорог и тротуаров на одной из территорий его округа, но ответ его «обескуражил». В ответе, который пришел только 26 января, и.о. мэра города Дмитрий Зверев сообщал депутату, что «в дорожно-строительный сезон 2023 года ремонт дворовых и внутриквартальных территорий выполняется согласно соглашению между администрацией города Ульяновска и депутатским объединением партии „Единая Россия“ в рамках выделенного финансирования», и ремонт заявленной территории в 2023 году соглашением «не предусмотрен».

В беседе с «Ъ» господин Гулькин сказал, что возмущен подходом мэрии, поскольку «никакая партия не вправе какими-то соглашениями диктовать мэрии, где и что надо ремонтировать». «Мэрия должна определяться с необходимостью ремонта, исходя не из предпочтений членов „Единой России“, а из фактического состояния территорий»,— заметил депутат. По его словам, он намерен попытаться получить текст этого соглашения, а затем направить обращение в прокуратуру «с просьбой проверить законность таких ­договоренностей».

В Ульяновской городской думе из 40 депутатских мест 35 принадлежит членам фракции «Единая Россия», один депутат — от партии «Коммунисты России», еще четверо — беспартийные, из которых трое (в том числе и Сергей Гулькин) — в прошлом члены «Единой России».

Руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта (именно он готовил ответ мэрии) Валерий Художидков подтвердил «Ъ», что «в рамках муниципального задания ремонтируются дворы в соответствии с соглашением с фракцией „Единая Россия“». По его словам, на это «заложено 100 млн руб. на всех депутатов». «Каждый депутат по своему округу выбирал перечень адресов, где они хотели бы провести ремонт, каждому выделялось по 2,5 млн руб. на округ. Но территория Гулькина туда не попала, потому что перечень уже был составлен»,— пояснил глава управления.

Руководитель фракции ЕР Игорь Крючков сказал «Ъ», что «такие соглашения делаются уже не в первый год в соответствии с наказами избирателей, под это закладываются и средства в бюджет». «Мы с такой инициативой вышли, а как вне­фракционные депутаты решают этот вопрос, я не в курсе, хотя знаю, что и им также выделялись средства»,— сказал господин Крючков.

Сергей Гулькин заметил, что он «не в курсе, кому и сколько из депутатов выделили средств на эти цели». «До меня никакие цифры не доводились. Они там, „Единая Россия“, еженедельно собираются, проводят совещания по исполнению наказов в рамках этого соглашения, но все это проходит мимо нас»,— заметил он.

Коллегу поддерживает и другой внефракционный депутат, зампред гордумы Сергей Моргачев, сообщивший «Ъ», что также намерен направить по этому поводу обращение в прокуратуру.

Лидер фракции КПРФ в региональном заксобрании Виталий Кузин заметил, что раньше, при прежнем губернаторе Сергее Морозове, фракция неоднократно высказывала возмущение тем, что «Единой России» под наказы избирателей, перечисленные в меморандуме, заключаемом с региональным правительством, выделялись специально большие бюджетные средства, в то время как другие партии оставались ни с чем. «Сейчас (при губернаторе Алексее Русских, который является членом КПРФ. — «Ъ») положение немного выправилось, но всем на все наказы все равно средств не хватает»,— заметил коммунист.

Ульяновский политолог, член экспертного совета фонда профессиональных исследований «РАПИР» Николай Васин считает, что ситуация с соглашением мэрии с ЕР демонстрирует, что «Единая Россия» старается использовать административный ресурс, и «можно сказать, что предвыборная кампания в Ульяновской области уже неофициально стартовала» (выборы в законодательное собрание региона состоятся в сентябре). «Сейчас каждая партия пытается использовать свои возможности. Учитывая, что, в отличие от заксобрания, в гордуме «Единая Россия» имеет подавляющее большинство, она старается максимально использовать свои конкурентные преимущества на территории областного центра»,— добавил ­эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск