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Коммерсантъ FM
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Опционам подставят плечо

Регулировать маржинальную торговлю этими контрактами будет ЦБ

Банк России планирует расширить регулирование маржинальной торговли производными финансовыми инструментами (ПФИ) за счет опционных контрактов. Сейчас порядок совершения маржинальных сделок с ними устанавливает каждый брокер в договорах с клиентами. Участники рынка ожидают роста активности в сегменте, но отмечают его высокие риски.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В недавно опубликованном плане ЦБ РФ по подготовке нормативных актов на 2023 год содержится пункт о разработке регламента регулирования маржинальных сделок на срочном рынке с опционами. В Банке России пояснили, что хотят таким образом повысить «уровень финансовой устойчивости брокеров и защиты прав их клиентов».

Как уточнили в ЦБ, сейчас требования по маржинальной торговле распространяются только на фьючерсы. «Порядок совершения маржинальных сделок с иными ПФИ (производные финансовые инструменты, — “Ъ”) устанавливает каждый брокер самостоятельно в договорах с клиентами»,— подчеркнули в ЦБ.

Опцион — это срочный контракт, подразумевающий право продать (опцион колл) или купить (опцион пут) определенный актив по заранее оговоренной цене. При заключении контракта покупатель платит фиксированную премию продавцу. По данным Московской биржи, в 2021 году объем операций с опционами составил 6,77 трлн руб. (4,2% всего срочного рынка). Наибольший объем пришелся на валютные (2 трлн руб.) и индексные (4,36 трлн руб.) опционы.

Инструменты срочного рынка популярны среди инвесторов—физических лиц. Согласно данным Московской биржи, доля частных инвесторов в этом сегменте в последние 12 месяцев составляла 65–77%, тогда как в 2021 году не превышала 45%. Объем торгов со срочными инструментами в 2023 году составлял 2,5–2,8 трлн руб. ежемесячно (большая часть пришлась на фьючерсы). В качестве базовых активов опционов выступают индексы, валюты, сырьевые товары.

Сейчас порядок работы с опционами регламентирован на уровне договорных отношений с клиентами, подтверждает заместитель гендиректора «Открытие Инвестиций» Андрей Салащенко. По его словам, исходно, когда в регулировании маржинальных сделок появились фьючерсные контракты, включение опционов также обсуждалось, но было отложены «в силу необходимости проработки подходов».

С одной стороны, новая норма выглядит как ограничение и дает меньше свободы брокерам, перекладывая регулирование на уровень выше — на клиринговые компании (структурные подразделения бирж), отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. «Но, с другой стороны, изменения делают возможным совершение маржинальных сделок, чего наши клиенты ждали достаточно давно»,— заметил он. Эта модификация позитивно отразится на оборотах рынка деривативов и расширит возможности клиентов, использующих единый портфель, считает руководитель направления департамента «Интернет-брокер» «БКС Мир инвестиций» Никита Силкин.

Однако участники рынка отмечают и повышенный риск использования инструмента. По словам старшего аналитика мультисемейного офиса ITS WM Георгия Окромчедлишвили, опционы — один из самых высокорисковых инструментов срочного рынка и «получить большие потери при торговле ими, будучи непрофессионалом, легче легкого». «В теории даже один опционный трейдер может при неблагоприятном сценарии создать большие проблемы для брокера, поэтому целесообразны подробные консультации сообщества с мегарегулятором»,— указывает начальник управления аналитических исследований «Ива Партнерс» Дмитрий Александров.

Нужно понимать, что риски отдельных инвесторов могут распространяться на всех клиентов брокера, поскольку, как правило, торговля идет на едином счете, отмечает и управляющий директор «Иволга Капитала» Дмитрий Александров. «Убыток может появиться из-за маржин-колла на всей позиции брокера, и проблемы будут даже у тех инвесторов, которые не пользовались маржинальной торговлей»,— поясняет он. По мнению Никиты Силкина, в таком портфеле «брокеры должны будут использовать более консервативный подход к оценке рисков и необходимого обеспечения, по сравнению с биржевыми параметрами гарантийного обеспечения».

Ксения Куликова, Екатерина Волкова

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