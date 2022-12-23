Узок круг этих миллионеров

Как стало известно “Ъ” имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора может оказаться менее жестким, чем предполагалось. Участники рынка говорят, что ЦБ РФ, раньше настаивавший на пороге в 30 млн руб., теперь готов согласится на 15–20 млн руб. Однако эта планка все равно в 2,5–3 раза выше нынешних требований и ее введение может негативно повлиять на активность инвесторов, подчеркивают брокеры. Они в целом против ужесточения условий доступа на рынок, предлагая даже расширить перечень инструментов, доступных сейчас неквалифицированным инвесторам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ЦБ смягчил позицию по имущественному цензу для получения статуса квалинвестора, который планируется ввести в первом квартале 2023 года, рассказали источники “Ъ” на рынке. Если исходно ЦБ предлагал поднять его с 6 млн до 30 млн руб., то сейчас обсуждается планка в 20 млн руб., рассказали два собеседника “Ъ”. Еще один источник “Ъ” утверждает, что речь идет о 15–20 млн руб.

Квалифицированные инвесторы имеют право без ограничений приобретать структурные облигации, иностранные акции, совершать маржинальные сделки, использовать другие сложные финансовые инструменты. Сейчас для получения такого статуса требуется соответствовать одному из критериев: иметь не менее 6 млн руб. в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 6 млн руб. Неквалифицированным инвесторам ограниченный круг сложных инструментов доступен только после тестирования. Кроме того, с 1 октября вступили в силу более жесткие ограничения на покупку ими иностранных ценных бумаг.

По данным ЦБ, на 30 сентября количество квалифицированных инвесторов на брокерском обслуживании в небанковских финансовых организациях (НФО) составляло почти 207 тыс. человек, в банках — более 311 тыс. человек, при общем числе обслуживаемых физлиц 27,3 млн человек. Активы на счетах квалинвесторов в НФО оценивались на уровне 1,44 трлн руб. (75% от общей суммы), в банках — 3,96 трлн руб. (62%).

Вместе с тем, подчеркнули в ЦБ, имущественный ценз —лишь один из критериев, причем «далеко не самый эффективный». «Само понятие квалификации — это прежде всего образовательный уровень и опыт, а не определенное количество своих или заемных денег»,— пояснили “Ъ” в Банке России. Поэтому в планах стоит включение в критерии любого экономического образования, полученного в государственном вузе.

Обсуждается возможность учитывать и юридическое образование. Размер имущественного критерия может использоваться в связке с профильным образованием. Кроме того, уточнили в ЦБ, обсуждается идея «специального квалификационного экзамена как альтернативного критерия».

Опрошенные “Ъ” участники рынка и эксперты негативно оценивают ужесточение требований к квалификации как таковое, даже с учетом смягчения денежного ценза. Квалинвесторы принципиально важны брокерам, поясняет главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Во-первых, это высокий средний чек, во-вторых — вовлечение куда более широкой палитры инвестиционных инструментов, в-третьих — более высокая лояльность клиента и мотивация совершенствовать пользовательский интерфейс и алгоритмы. «Дело не в том, что заработок брокера на какой-то категории больше или меньше, а в том, что инвестиции — это единственный инструмент для долгосрочного сохранения капитала, и ограничения просто подрывают долгосрочные перспективы инвесторов»,— уверяет директор брокерского бизнеса «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе.

Однако другой участник рынка считает, что имущественный ценз — самый болезненный критерий для клиентов. Действия регулятора по ужесточению доступа к высокодоходным и рисковым инструментам понятны, признает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев, однако, «даже 20 млн руб. — высокая планка».

Ужесточение критериев «плохо аргументировано со стороны ЦБ, мало связано с текущими событиями и ведет к снижению и без того небольших объемов рынка», соглашается президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Заместитель гендиректора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко полагает, что следует «больше рассматривать не ситуацию с критериями признания лица квалифицированным, а обратить внимание на перечень доступных инструментов, насколько обоснованно доступ к тому или иному инструменту ограничен».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев