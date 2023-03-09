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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Go» вызвал сбой

Из-за чего возникают неполадки в работе сервиса

Сбои в «Яндекс Go» участились. Как рассказали “Ъ FM” водители такси, проблемы в работе сервиса стали возникать регулярно. Один из масштабных сбоев произошел 9 марта и длился больше часа. Пассажиры и водители при входе в приложение видели сообщение об ошибке. Заказать машину или принять заказ было невозможно.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, не работали сервисы «Яндекса» для заказа готовой еды и продуктов. Специализированный сайт DownRadar зафиксировал несколько тысяч сообщений о неполадках. Проблемы с сервисами стали появляться после обновления приложения, говорят опрошенные “Ъ FM” водители:

«Водители видят это по отсутствию заказов и неподтвержденным действиям во время отправления каких-то команд. Допустим, нажал на кнопку, а она не работает. Либо неправильно рассчитывается поездка, неправильно закрывается, некорректно меняются статусы. Бывает, что сыплются заказы, которые водитель не может принять, и у него из-за этого падают параметры типа активности. Эти проблемы начались после введения "Яндекс Про" у водителей. Немного был изменен графический дизайн, добавились какие-то функции. Но все предпочитают старую версию приложения, откатываются на нее, кто-то не обновляется. Об этом давно говорится во всех чатах и соцсетях, пишется в поддержку, но "Яндекс" не реагирует».

«Сбои в "Яндексе" случаются практически каждый день, постоянно глючит. Что происходит, непонятно. Таксисты придумали способ: удаляют приложение, загружают его по новой, и оно какое-то время работает. Недолго. Обычно этого хватает на смену, иногда нет, и приложение приходится переустанавливать каждые три-четыре часа. Это происходит уже больше месяца. Водителям начинают приходить заказы, а они не могут их взять. Нажимают "принять", но ничего не работает. В свою очередь, у пассажира не получается заказать машину, приложение ее не находит».

Подобный сбой в работе сервисов такси и доставки наблюдался прошлым летом. Тогда с проблемами столкнулись пользователи агрегаторов «Яндекс», «Ситимобил» и «Максим», причем по всей стране. Неполадки не могли устранить больше трех часов. Сбои могут быть связаны как с атаками, так и с человеческим фактором, говорит ведущий аналитик SearchInform Леонид Чуриков:

«Они отмечаются с пугающей регулярностью. Судя по всему, это связано с масштабными обновлениями. Как правило, они частично контролируются выстраиванием оргпроцессов и тщательным контролем за ними. Такой же должен быть и за действиями сотрудников. То же самое касается и систем автоматического обнаружения сбоев.

В работе «Яндекс Такси» произошел массовый сбой

Есть система, которая на ранней стадии может выявить неадекватную работу приложений, оборудования и так далее. Это поможет предотвратить масштабный сбой. Инструменты, в том числе для автоматизированного контроля подобных ситуаций, есть. Мне кажется, надо просто ими более профессионально пользоваться.

Здесь также может идти речь и об атаках. У "Яндекса" много компаний-партнеров, контрагентов и в принципе организаций, которые входят в его структуру. Через структуры, которые в то или иное время были поглощены, присоединены, могут проводиться атаки. Контрагента взломать проще и, соответственно, через него масштабировать атаку на структуру защищенной организации также проще».

Сервис «Яндекс.Такси» работал со сбоями также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Израиле и Грузии. В компании заявили “Ъ FM”, что «окажут партнерам меры поддержки».

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Александр Рассохин, Дарья Фоменко

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