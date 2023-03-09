В работе «Яндекс Такси» произошел массовый сбой

В работе сервисов заказа такси «Яндекс Такси» произошел сбой. При попытке вызвать автомобиль приложения уведомляют об «ошибке на стороне сервера», убедился «Ъ».

Интерфейс приложений также работает нестабильно: невозможно изменить способ оплаты, получить доступ к истории поездок. По состоянию на 13:50 мск сервис для проверки работоспособности сайтов и приложений Downradar зафиксировал свыше 1,5 тыс. жалоб на сервис из разных городов России.

Помимо этого, проблемы наблюдаются у некоторых пользователей сервисов «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка», передает «РИА Новости». Комментариев от «Яндекса» не поступало.