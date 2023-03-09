АТОР: строительство аэропорта в Абхазии не повлияет на турпоток в Краснодарском крае

Создание аэропорта в столице Абхазии Сухуме не повлияет на поток отдыхающих в Краснодарском крае. Об этом заявил «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Абхазия рассчитывает в марте-апреле 2023 года подписать с РФ межправительственное соглашение, которое откроет возможность для начала строительства аэропорта в Сухуме, пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента Абхазии Аслана Бжания. В связи с этим ряд источников стал высказывать мнение, что это повлечет за собой снижение турпотока на Кубани, так как многие россияне после пандемии COVID-19 стали осваивать абхазские курорты, прилетая в Сочи и далее добираясь транзитом в соседнюю республику.

«Разговоры о строительстве аэропорта в Сухуме идут давно. Звучат заявления, что в его восстановление собирается вложиться некий российский инвестор. Но помимо финансовых рисков, есть масса юридических вопросов, которые на сегодняшний момент не разрешены. К примеру, что гарантированно получит инвестор после окончания строительства, как будут защищены его интересы? Но допустим, теоретически представим, что аэропорт построен. Вряд ли это ощутимо повлияет на турпоток в Краснодарском крае. В первую очередь из-за ограниченного количества авиарейсов. Вряд ли сухумский аэропорт сможет конкурировать с загруженностью сочинского»,— говорит господин Ромашкин.

Он добавляет, что для туристов достаточно удобно добираться из Сочи до самых популярных абхазских курортов: дорога в Гагры или Пицунду занимает примерно час, и вряд ли туристы захотят менять наработанные годами транспортные маршруты. К тому же открытие аэропорта в Сухуме существенно не сократит время пути до Пицунды и пр. Создание воздушной гавани важно для развития столицы, а также южных и восточных районов Абхазии, резюмирует вице-президент АТОР.

Наталья Решетняк

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