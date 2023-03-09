В горсовете прозвучала воздушная тревога

Депутаты красноярского горсовета приступили к обсуждению проекта обращения к прокурору края в связи со сложной экологической ситуацией. Авторы документа добиваются обращения прокурора в суд для признания бездействия региональных властей при выполнении проектов, целью которых является улучшение качества атмосферного воздуха. Комиссия горсовета по городскому самоуправлению направила текст обращения, подготовленного депутатами от ЛДПР, на доработку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Комиссия красноярского горсовета по городскому самоуправлению в четверг обсудила проект обращения муниципального парламента к прокурору Красноярского края Роману Тютюнику, касающийся состояния атмосферного воздуха в столице региона. Он был подготовлен девятью депутатами горсовета от ЛДПР.

Согласно тексту обращения, в Красноярске не выполняются показатели федерального проекта «Чистый воздух», который предусматривает снижение объема выбросов в атмосферу к 2024 году на 20% по сравнению с 2019-м. Например, в 2021 году оно составило всего 1%. Согласно данным КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края», режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, или «черное небо») с 30 декабря 2022 года вводился семь раз, его общая продолжительность составила 27 дней. Авторы документа утверждают, что в Красноярском крае на реализацию проекта «Чистый воздух» безрезультатно было потрачено 24 млрд руб.

«Просим вас обратиться с соответствующим иском в интересах неопределенного круга лиц о признании бездействия правительства Красноярского края незаконным, об обязании выполнить поручения президента, правительства Российской Федерации, требования действующего законодательства, которыми установлен перечень мер по улучшению экологической ситуации, качества воздуха в городе Красноярске»,— говорится в проекте обращения. По мнению депутата Романа Крастелева, представившего документ коллегам, такое обращение прокурора в суд — единственный способ «заставить чиновников работать».

Обращение в изначальном варианте было подготовлено еще более года назад, поэтому в нем содержатся статистические данные в основном за 2021 год. Как сообщила начальник экспертно-правового отдела горсовета Ольга Макоенко, в марте 2022 года документ был направлен на доработку, и его новая редакция появилась только в январе 2023-го. «Полагаем, что не устранены замечания того, что в проекте не указано, какие именно поручения президента, правительства, требования действующего законодательства не исполнены. Не подтверждаются сведения о признании правительством РФ факта невыполнения органами исполнительной власти Красноярского края федерального проекта „Чистый воздух“»,— оценила она проделанную над текстом работу.

Несколько депутатов горсовета выступили за как минимум внесение изменений в предложенный текст. Так, по словам председателя комиссии по городскому самоуправлению Елены Южаковой («Единая Россия»), необходимо учитывать, что завершение проекта «Чистый воздух» новым федеральным законом перенесено на 2026 год. Людмила Попова («Единая Россия») предложила дождаться ответов на запросы о причинах загрязнения, уже направленные депутатами горсовета в министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края и в комитет по природным ресурсам и экологии законодательного собрания региона.

«Сегодня это обращение к прокурору и обвинение в бездействии, на мой взгляд, оно в этом смысле очень безграмотное. Потому что по факту — огромный перечень мероприятий, который предусмотрен действующими планами (краевых властей.— „Ъ“)»,— заявила спикер горсовета Наталия Фирюлина («Единая Россия»), напомнив о внедрении электротранспорта, замене печного отопления в частном секторе и др. Не увидел «справедливости и объективности» в проекте обращения и единоросс Вячеслав Дюков.

В ходе голосования за направление обращения прокурору проголосовало восемь депутатов (от ЛДПР и КПРФ) при восьми воздержавшихся. Таким образом, как уточнили „Ъ-Сибирь“ в пресс-службе горсовета, сторонникам такого решения не хватило лишь одного голоса, чтобы вынести вопрос на рассмотрении сессии муниципального парламента. После этого подавляющая часть участников заседания проголосовала за доработку обращения. Предполагается, что она должна пройти в течение месяца.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в 2021 году несколько общественников объявили о подготовке коллективного судебного иска к красноярским властям из-за плохого качества воздуха в городе. «Мы прошли все суды, от всех получили отказ и дошли до Европейского, который уже, конечно, мало чем поможет»,— сообщил один из авторов этой инициативы, основатель красноярского проекта по мониторингу уровня загрязнения воздуха nebo.live Игорь Шпехт.

Валерий Лавский