Дом не дождался подключения к газу

9 марта, в день пуско-наладочных работ газового оборудования, в многоквартирном доме в Чите произошел взрыв, ущерб от которого предварительно оценен в 12 млн руб. Взрывом были разрушены квартиры на четвертых и пятых этажах в двух подъездах, обошлось без человеческих жертв. Эвакуировано, самостоятельно или с помощью сотрудников МЧС, 117 человек, спасены — 12. Большинству из них потребовалась госпитализация. Жильцы как пострадавших, так и уцелевших подъездов отселены к родственникам или в пункты временного размещения. Судьба пятиэтажки будет решаться после тщательного обследования уцелевших строительных конструкций. Пострадавшим жильцам предусмотрены различные выплаты. Региональный СКР по факту инцидента возбудил уголовное дело по двум статьям, связанным с халатностью и оказанием услуг ненадлежащего качества.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Забайкалья Фото: Правительство Забайкалья

Взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажного дома на восточной окраине Читы, в микрорайоне Антиповка по адресу улица Боровая, 6, произошел в середине рабочего дня. «В 14:50 (8:50 мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о взрыве бытового газа с последующим частичным обрушением конструкций здания. По предварительным данным, в результате взрыва бытового газа в подъезде №1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертыми и пятыми этажами, а также между пятым этажом и крышей»,— сообщило примерно через 40 минут после инцидента региональное управление МЧС.

К этому времени для ликвидации последствий происшествия, по данным ведомства, было задействовано 182 человека и 36 единиц техники.

За ходом аварийно-спасательных работ непосредственно на месте инцидента следил губернатор Забайкалья Александр Осипов вместе со своим заместителем Александром Костенко и министром здравоохранения Оксаной Немакиной.

После взрыва, почти полностью уничтожившего восемь квартир, из пятиэтажки самостоятельно или с помощью спасателей эвакуировались 117 человек. Работы по спасению 12 жильцов, оказавшихся в разрушенных помещениях, в том числе под завалами, продолжались около двух часов. Последним из-под завалов достали ребенка. Обошлось без человеческих жертв, но медицинская помощь потребовалась 11 людям. Как сообщили “Ъ” в краевом минздраве, по информации на конец рабочего дня, в числе госпитализированных — четверо детей, один из которых — в тяжелом состоянии. Из семи взрослых также в тяжелом состоянии находится пожилая женщина, еще трое получили травмы средней степени тяжести.

Источник “Ъ” в силовых структурах региона сообщил, что предварительно рассматриваются две версии произошедшего: нарушение герметичности газового баллона и нарушение техники безопасности при подключении здания к газовой сети. Ситуация осложняется тем, что взорвавшийся дом ранее был газифицирован, однако два последних года вся сопутствующая инфраструктура находилась на консервации. Часть жильцов при этом продолжала использовать свои газовые плиты, подключая к ним баллоны с пропаном. 9 марта работники предприятия «Читаоблгаз» должны были восстановить централизованное газоснабжение. Эту информацию региональному порталу Chita.ru подтвердили жильцы дома. Руководство «Читаоблагаз» 9 марта оказалось недоступно для комментариев.

Региональный СКР по факту инцидента возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг ненадлежащего качества), а также ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход и результаты расследования уголовного дела. Прокурор Забайкальского края Максим Ершов поручил сотрудникам ведомства взять на контроль ход и результаты расследования, а также проконтролировать защиту прав пострадавших жильцов.

В администрации Читы “Ъ” сообщили, что в настоящее время подготовлены пункты временного размещения для жителей дома со всем необходимым, в том числе постельным бельем и средствами гигиены. Несмотря на то что от взрыва частично пострадало только два подъезда из четырех, временно отселили жильцов всего дома. После того как будут проведены обследования конструкций здания, людям разрешат вернуться в свои квартиры. На время обследования дом будет оцеплен сотрудниками правоохранительных органов для предотвращения мародерства. Разбор поврежденных конструкций здания на месте инцидента продолжается.

Губернатор региона по итогам состоявшегося вчера заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что ущерб от взрыва предварительно оценен в 12 млн руб. Получившим тяжкий вред здоровью выплатят по 400 тыс. руб., легкий — 200 тыс. Тем, кто полностью утратил имущество, — 100 тыс. руб., частично — 50 тыс. руб. Все 176 жильцов дома получат по 10 тыс. руб. Деньги начнут выплачивать в начале следующей недели.

Ровно месяц назад, 9 февраля, взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске. В результате погибло 15 человек, еще восемь пострадали, самостоятельно эвакуировались 50 жильцов. Взрыв сопровождался пожаром, один из подъездов дома сложился полностью, еще один частично обрушился. По факту взрыва бытового газа областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области. Предполагается, что за несколько дней до взрыва, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз сервис», они выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.

Влад Никифоров, Иркутск