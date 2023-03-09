Большинство американцев считает врагом №1 не Россию, а Китай

Как показало исследование Gallup World Affairs, большинство американцев (50%) считают злейшим врагом Соединенных Штатов Китай. Он занимает первую строчку третий год подряд. Последний опрос (в феврале 2023 года) проводился на фоне скандала с китайским воздушным шаром, сбитым над территорией США. Порцию негатива Пекину добавили и слухи о связях с Москвой и искусственном происхождении коронавируса. Россия, которая с начала конфликта на Украине часто фигурирует в качестве главного недруга в американской прессе, занимает второе место. Уже второй год подряд злейшим врагом ее называет каждый третий опрошенный (32%). При этом в 2002−2012 годах придерживались такого мнения менее 5% американцев. Видимый рост негатива в отношении РФ начался в 2014 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе Gallup участвовали 1008 жителей США в возрасте от 18 лет и старше.

В опросе Gallup участвовали 1008 жителей США в возрасте от 18 лет и старше.



Северная Корея и Иран с большим отрывом занимают третью и четвертую позиции. Пик негатива в отношении Пхеньяна пришелся на 2018 год, когда он занял первое место с рекордом в 51% опрошенных. Иран играл роль злейшего врага США с 2006 по 2012 год.