Василеостровский суд Петербурга отклонил иск пользователей «Яндекс. Еды» о сливе данных

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отклонил иск горожан Ирины Баханович и Артема Горюнова к ООО «Яндекс.Еда». Истцы требовали компенсации морального вреда из-за утечки своих персональных данных, сообщили 9 марта в объединенной пресс-службе судов города.

Причины отказала в удовлетворении иска озвучены не были. Господин Горюнов хотел взыскать с «Яндекс.Еды» 500 тыс. руб. В июне 2020 года «Ъ-СПб» рассказывал, что 17 петербуржцев подали в суд на «Яндекс» за утечку персональных данных. Аналогичные иски поступили также в Невский райсуд, где два истца требовали по 30 тыс. руб. каждому.

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