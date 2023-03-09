Пермьстат: прибыль предприятий края выросла на 7% по сравнению с 2021 годом

В 2022 году предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 443,4 млрд руб., что на 7,7% выше уровня 2021 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по краю 74,1% предприятий завершили 2022 год с прибылью в объеме 461,1 млрд руб. Это на 7,1% выше показателя 2021 года. Сумма убытка нерентабельных компаний уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 5,4% и составила 17,8 млрд руб.

Промышленные предприятия Пермского края в 2022 году получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 404,1 млрд руб. Доля прибыльных компаний составила 74,9%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 414,8 млрд руб. (на 5,2% выше аналогичного показателя за январь — декабрь 2021 года).