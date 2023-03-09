ГК «Сыробогатов» открыла в Орле производство сухого молока за 258 млн рублей

ОО «Орел», входящее в состав ГК «Сыробогатов», запустило в облцентре цех по сушке, выпускающий сухую сыворотку и сухое молоко, за 258 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Как сообщалось ранее, это позволит компании выйти на перерабатывающую мощность 350 т молока в сутки. В 2023 году компания планирует ввести в эксплуатацию цеха фасовки, а также расширить ассортимента выпускаемой продукции, отметили чиновники.

В ГК «Сыробогатов» в 2019 году сообщали, что в открытие реконструированного комплекса по переработке молока в сыры и масло объемом до 500 т сырья в сутки вложено 1,5 млрд руб. На площадке молочного комбината, как уточняли в правительстве региона, работают цеха по производству полутвердых сыров, производству масла, сгущению сыворотки методом нанофильтрации, нарезки и упаковки сыров. Теперь предприятие также производит сухое молоко. По данным облправительства, в 2022 году компания произвела более 40 тыс. т продукции.

Мария Старикова

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