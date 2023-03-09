Ейский экс-депутат Александр Коровайный покинул Россию

Бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный покинул территорию России, сообщает «Кавказский узел»(признан СМИ-иноагентом).

По информации издания, активист покинул Россию из-за уголовного преследования, инициированного несколько месяцев назад, однако о своем отъезде заявил только сейчас.

«Насколько мне известно, на меня лежат материалы по уголовному делу и меня разыскивали. Вариантов было два: остаться и сесть в тюрьму или уехать», – цитирует господина Коровайного издание.

Последние полгода господин Коровайный работал в образовательном проекте в Грузии.

В декабре 2021 года райсовет лишил полномочий депутата от партии «Яблоко» Александра Коровайного. Как сообщил сам господин Коровайный, против высказались всего два человека, включая его самого, еще двое воздержались, остальные инициативу поддержали.

Ранее управление контроля Краснодарского края обнаружило нарушения в сведениях о доходах и обязательствах имущественного характера господина Коровайного.

Олег Исаев

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