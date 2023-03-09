Прокуратура заявила об отсутствии альтернативных площадок при закрытии полигона в Полтавской

Представитель прокуратуры Краснодарского края в ходе рассмотрения апелляционной жалобы в Пятнадцатом арбитражном суде о закрытии полигона ТКО в станице Полтавской заявил об отсутствии альтернативных площадок для складирования мусора в случае закрытия свалки. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» юрист, представитель АНО «Зеленая станица» Денис Приймак.

«Присутствующий на судебном заседании представить прокуратуры заявил, что прекращать деятельность полигона нельзя, по причине отсутствия альтернативных площадок для складирования мусора. То есть даже при наличии причиняемого ущерба природе и жителям района, деятельность полигона по приему твердых коммунальных отходов с нескольких прилегающих районов, осуществляемых МП ЖКХ, должна продолжаться», — прокомментировал Денис Приймак.

Юрист также добавил, что к материалам дела были приобщены судебные акты Красноармейского районного суда и Краснодарского краевого суда, которые «подтверждают бездействие ответчика и обязанность по созданию на полигоне инженерных коммуникаций для предотвращения причинения вреда окружающей среде».

Судебное заседание отложено на 6 апреля 2023 года.

9 марта состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы АНО «Зелёная Станица» и АМО красноармейского района на решение Арбитражного суда Краснодарского края о прекращении деятельности ООО «МП ЖКХ Красноармейского района» по эксплуатации полигона ТКО в станице Полтавской.

В декабре 2022 года Арбитражный суд края отказал в иске администрации Красноармейского района.

Суд счел, что закрытие полигона повлечет нарушение рационального использования земельных участков и создаст условия, «необоснованно ограничивая доступ регоператора к деятельности в области обращения с отходами». При этом, отмечается в судебном решении, территориальной схемой строительство новых объектов размещения отходов не предусмотрено. Также прекращение деятельности спорного полигона «нарушит потоки отходов в регионе и приведет к возникновению новых стихийных свалок».

Подробнее - в материале «В Полтавской есть место мусору».

Тат Гаспарян

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