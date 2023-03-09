Зеленогорский суд оштрафовал за рассылку спама сервис по продаже авиабилетов

Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис по продаже авиабилетами ООО «Евроавиа». Истцом выступил Николай Сергеев, который добивался от компании выплаты компенсации морального вреда в 50 тыс. руб. из-за полученного им письма с рекламой, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Господин Сергеев показал, что в октябре 2021 года на его личную почту пришло письмо с темой «Так путешествуют умные» от отправителя EuroAvia. Текст носил рекламный характер, однако истец согласия на рассылку таких сообщений не давал. Мужчина обратился с жалобой в Управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области, заявив о нарушении ч.1 ст. 18 закона «О рекламе». В августе комиссия УФАС приняла решение по жалобе, найдя ненадлежащей рекламу «Евроавиа».

«Истец дополнил, что является инвалидом по зрению, ему приходится каждый раз испытывать сильные затруднения при просмотре сообщений по электронной почте, разбор писем со спамом причиняет ему серьезные физические страдания»,— отметили в пресс-службе.

Суд принял решение, что господин Сергеев на сайте не регистрировался и согласия на получение рекламы не давал. В компании же утверждали, что высылали письмо в адрес зарегистрированного в 2015 году пользователя. Однако указанные данные о регистрации на сайте «Евроавиа» «не позволяют однозначно идентифицировать лицо» из-за отстутствия номера телефона пользователя и иных данных. В пользу истца постановили взыскать 25 тыс. руб. компенсации морального вреда, или половину от затребованной им суммы.

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