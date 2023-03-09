В марте вступил в силу закон, который расширяет список оснований для лишения права собственности на недвижимость по суду без предоставления другого помещения. Согласно нововведениям, забрать дом или квартиру теперь можно за бесхозяйственное содержание, за использование не по назначению, а также за нарушение интересов соседей. Кого могут коснуться нововведения, «Ъ-Кубань» рассказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин.



Василий Малинин

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«Целью внесений поправок в действующее законодательство в части расширения оснований прекращения права собственности на объекты недвижимого имущества является попытка наконец окончательно решить многолетнюю проблему использования недвижимости не по назначению. Например, переоборудование квартиры в коммерческие помещения.

Нововведения в целом соответствуют сложившейся за последние годы судебной практики, однако лишение права собственности как средство борьбы с нарушителями введено законодателем впервые. Так, ранее за использование жилого помещения не по назначению или за бесхозяйное обращение собственник или наниматель мог быть привлечен к административной ответственности с назначением административного штрафа, наниматель мог быть выселен по решению суда. В соответствии с новыми правилами, в случае выявления фактов использования имущества не по назначению или его бесхозяйного содержания собственника обязательно предупредят о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения, назначат соразмерный срок ремонта.

Под использованием жилого помещения не по назначению закон понимает его использование не для проживания граждан, а для иных целей (например, использование для офисов, складов, размещения промышленных производств, содержания и разведения животных и т. д.), то есть фактическое превращение жилого помещения в нежилое.

При этом лишить права собственности будет возможно только в том случае, если использование имущества не по назначению приводит к систематическому нарушению прав и законных интересов соседей. Под нарушениями следует понимать неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных интересов проживающих в нем граждан, без соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Например, нарушение прав и законных интересов соседей может происходить вследствие прослушивания музыки, использования телевизора, игры на музыкальных инструментах в ночное время с превышением допустимой громкости. Производство ремонтных, строительных работ также может повлечь нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением, ведущим к его разрушению, следует понимать целенаправленные постоянного характера действия, влекущие повреждение либо уничтожение структурных элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования и т. п.). В этой части интересно как нововведения отразятся на незаконных переустройствах и перепланировок в жилых помещениях, которые зачастую производятся жильцами без получения соответствующих разрешений и согласований уполномоченных органов.

Несмотря на введенные ограничения необходимо отметить, что допускается использование жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или деятельности ИП без перевода его в нежилой статус гражданами, проживающими в нем на законных основаниях, но при условии, что это не нарушает права и законные интересы других жильцов, а также требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и др.

В случае если собственник помещения после предупреждения продолжит нарушать права и интересы соседей или использовать помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления может принять решение о продаже объекта с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения».

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