Кличко сообщил о двух пострадавших в результате нового взрыва в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Святошинском районе города произошел новый взрыв. В результате загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, двум пострадавшим оказана помощь на месте. Ранее сегодня взрывы произошли в Голосеевском районе Киеве.

«Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. В настоящее время без света примерно 15% потребителей»,— сообщил Виталий Кличко.

Рано утром 9 марта по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях. Как сообщило издание «Страна», в Одессе остановили работу электротранспорта, а в Полтаве отключили ряд котельных. В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, произошло около 15 взрывов.

Пресс-служба «Энергоатома» сообщила, что в результате атак Запорожская АЭС была полностью обесточена.

Минобороны России пока никак не комментировало удары. Россия наносит атакует критическую инфраструктуру Украины с октября 2022 года. С конца января удары возобновились. 30 января компания «Укрэнерго» зафиксировала «значительный» дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины.

Анастасия Ларина