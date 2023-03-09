Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минэнерго Украины сообщило об обстрелах энергетической инфраструктуры в семи областях

Сегодня, 9 марта, были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, сообщило Минэнерго Украины. Оно также подтвердило, что обесточена Запорожская АЭС.

«В результате обстрелов повреждена последняя линия, питавшая ЗАЭС. В настоящее время станция работает на дизельных генераторах»,— сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Утром на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Были зафиксированы взрывы в Одессе, Харькове, Львовской и Днепропетровской областях, в некоторых районах отключено энергоснабжение. В Киеве в результате взрывов пострадали два человека.

Минобороны России пока никак не комментировало удары.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...