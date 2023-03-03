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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших при нападении диверсантов в Брянской области выросло до двух

Во время вчерашнего нападения на села Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области кроме десятилетнего мальчика также был ранен мужчина. Во время обстрела он выглядывал из-за забора и получил ранение. Об этом сообщили в районной администрации.

«Мужчина еще один пострадал, огнестрельное ранение в Сушанах. Из-за забора выглядывал. Помощь ему оказана, он дома»,— сообщили «РИА Новости» в администрации района.

2 марта группа диверсантов проникла с территории Украины в села Сушаны и Любечане Брянской области. Под обстрел диверсантов попала машина: погиб водитель автомобиля, который вез детей в школу, и еще один мужчина. Десятилетний мальчик Федор спасал из машины других детей и получил ранение. Ему провели операцию по извлечению пули. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин наградил мальчика медалью «Доблесть и отвага».

Ответственность за нападение взял на себя «Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне ВСУ. В подразделение входят русские националисты, которые с 2014 года участвуют в боевых действиях на Донбассе на стороне Украины: в частности, в подразделении есть выходцы из запрещенного в России полка «Азов».

Подробнее — в материале «Ъ».

Анастасия Ларина

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