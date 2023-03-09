Призрак инвесттарифа шагает по БАМу

Чиновники не могут согласовать предложенный ОАО РЖД сдвиг срока ввода объектов на восточных участках БАМа. Теперь рассматривается вариант, при котором, если срок нельзя перенести, строительство объектов будет финансироваться за счет повышенного тарифа для грузоотправителей в направлении порта Ванино. Размер инвестиционного тарифа неизвестен. Аналитики считают, что в условиях неопределенности со скоростью строительства Восточного полигона грузоотправители не пойдут на дополнительные платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Ведомства не пришли к консенсусу по вопросу предложенной ОАО РЖД корректировки мероприятий второго этапа модернизации БАМа и Транссиба (см. “Ъ” от 12 декабря 2022 года и от 23 января). Речь идет о переносе ввода 14 объектов на участках Комсомольск-Сортировочный—Ванино и Волочаевка—Комсомольск-Сортировочный с 2024 на 2025 год, в результате чего их номинальная провозная способность снизится на 24 млн тонн (правда, в ОАО РЖД отмечают, что лишь на 8,6 млн тонн, поскольку реальный грузопоток будет ниже планового). Грузоотправителям на Ванино предложено перенаправить потоки на погранпереход Нижнеленинское—Тунцзян и порты Транссиба. Совет потребителей ОАО РЖД выступал против этого.

Вместе с тем, следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова 17 февраля (“Ъ” видел документ), предложения ОАО РЖД поддерживают не все ведомства: Минтранс, Минэкономики и ФАС — за, а Минэнерго и Минстрой — против. Вторую часть предложений — перенос электрификации этих двух участков на 2028 год, финансовый эффект от которого Совет потребителей ранее оценивал в 107 млрд руб.,— поддержали все ведомства, следует из протокола. По документу, Минтрансу, Минстрою и ОАО РЖД поручено дополнительно рассмотреть перенос 14 объектов на 2025 год. Если же окажется, что это невозможно, предлагается обсудить возможность введения инвестиционного тарифа для грузоотправителей на Ванино. Размер инвесттарифа не уточняется.

Это не первый случай, когда ОАО РЖД рассматривает возможность финансирования строек на Восточном полигоне за счет инвесттарифа. Так, в 2021 году рассматривался вариант, при котором ОАО РЖД расширяет инфраструктуру БАМа на 332,6 млрд руб., обеспечивая вывоз 16,6 млн тонн продукции «Эльгаугля», и привлекает на это 188 млрд руб. средств из ФНБ. Для окупаемости вложений из ФНБ в проект хотели заложить инвесттариф от 692 руб. на тонну для якутских грузоотправителей (см. “Ъ” от 8 декабря 2021 года).

Источник среди грузоотправителей недоволен возникающим неравноправием: получается, что среди всех грузоотправителей, финансирующих расширение БАМа за счет тарифа и надбавок, выделяется группа (те, кто отгружает на Ванино), от которых требуют дополнительно платить именно за те мероприятия, которые изначально были включены во второй этап. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что обсуждения идут, решения будут приниматься совместно с учетом мнений всех заинтересованных сторон. В секретариате господина Белоусова не ответили на запрос “Ъ”.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что с усилением контроля, в том числе со стороны вице-премьера Марата Хуснуллина, ОАО РЖД вынуждено более четко выполнять свои обязательства по строительству и вводу конкретных объектов на БАМе и Транссибе, а не только в части провозной способности, на которую влияет ряд дополнительных факторов. Однако побочным следствием ужесточения контроля, полагает эксперт, стало изменение приоритетов монополии: фокус внимания и ресурсы направляются на те объекты, которые с большей вероятностью можно завершить в срок, а не на те, которые сильнее влияют на провозную способность.

Что касается инвесттарифа, логика в этом предложении очевидна, однако грузоотправители вряд ли на это пойдут в условиях неопределенности со сроками строительства других объектов Восточного полигона и без гарантий доставки груза по маршруту в целом, а не на конкретном участке, считает эксперт. По его мнению, грузоотправители будут опасаться, что даже если объекты, за которые они заплатят инвесттариф, будут построены, из-за этого могут не завершить другие и на инфраструктуре появится новое узкое место.

Наталья Скорлыгина