Задержке на БАМе подобрали причины

ОАО РЖД обсуждает внесение корректировок во второй этап расширения БАМа и Транссиба. Речь идет о том, чтобы сократить работы в восточной части БАМа, но увеличить мощности в районе погранперехода Нижнеленинское—Тунцзян. Номинально мощности участка Комсомольск—Ванино должны упасть к плану на 24 млн тонн, однако ОАО РЖД подчеркивает, что реальное сокращение составит менее 9 млн тонн, а исходный план приведет к ограничениям на тот же объем из-за строительных работ. Потребители считают более эффективным смещение сроков электрификации восточного БАМа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Совет потребителей ОАО РЖД составил экспертное заключение на предлагаемые монополией корректировки мероприятий второго этапа модернизации БАМа и Транссиба, предусматривающие сдвиг работ на восточных участках БАМа с компенсацией их за счет развития подходов к погранпереходу Нижнеленинское—Тунцзян в ЕАО и портам Приморья. “Ъ” рассказывал о сути этих мероприятий 12 декабря 2022 года.

Сейчас второй этап предполагает реализацию 263 объектов и достижение 180 млн тонн провозной способности по итогам 2024 года. В текущей конфигурации, до корректировок, объем мероприятий в 2023 году — 138 объектов и 173 млн тонн по итогам года. Предлагается скорректировать сроки проведения работ на двух участках: Комсомольск-Сортировочный—Ванино и Волочаевка—Комсомольск-Сортировочный, с переносом ввода 14 объектов с 2024 на 2025 год и двух объектов электрификации — на 2028 год. В результате провозная способность этих двух участков снизится с 80,1 млн до 57,7 млн тонн.

Совет потребителей в своем заключении указывает на снижение провозной способности на участке Комсомольск—Ванино на 24 млн тонн, обоснование которого в материалах монополии отсутствует. Но, говорит один из источников “Ъ”, ОАО РЖД указало на то, что снижение до 57,7 млн тонн следует рассматривать с учетом расчетного грузопотока, утвержденного Минтрансом в 2021 году,— 66,3 млн тонн.

Таким образом, образуется дефицит провозной способности в 8,6 млн тонн, который можно перенаправить на погранпереход Нижнеленинское—Тунцзян (3,4 млн тонн) и порты Приморского края (5,2 млн тонн). Для этого предлагается ввести восемь новых объектов на участке Новый Ургал—Известковая. Таким образом, всего во втором этапе будет 255 объектов вместо 263, из них в эксплуатацию в 2023 году должно быть введено 142 объекта.

Совет потребителей отмечает, что если сокращение работ связано с дефицитом финансирования, то его можно минимизировать, согласившись на предложенный ОАО РЖД перенос электрификации участков Волочаевка—Комсомольск—Ванино на 2026–2028 годы, что позволит высвободить порядка 107 млрд руб. При этом следует обеспечить максимально возможное сохранение сроков строительства вторых путей на участке Комсомольск—Ванино.

На совещании с Советом потребителей представители ОАО РЖД, говорит источник “Ъ”, подчеркнули, что перенос большинства объектов запланирован только на год. Цель — снижение дефицита финансирования в 2024–2025 годах и оптимизация строительных и трудовых ресурсов. При этом провозная способность 180 млн тонн по итогам 2024 года будет достигнута, заверили они, отметив, что готовы работать и по базовому варианту. Но без корректировок в результате реализации второго этапа на участке Комсомольск—Ванино образуется избыток провозной способности в 16 млн тонн при сохранении дефицита на участке Улак—Комсомольск. Кроме того, без корректировок строительные работы начинают мешать пропуску грузов — на участке Комсомольск—Ванино потери могут составить 5–7 млн тонн, сообщили представители ОАО РЖД.

С корректировкой не согласился Кузбасс. Его представитель, рассказывает собеседник “Ъ”, отметил, что через Ванино возятся преимущественно кузбасские угли, поэтому именно Кузбасс понесет наибольшие потери из угледобывающих регионов. Представители Совета потребителей отметили как новую информацию о том, что существует конфликт между стройкой и провозом грузов, говорит собеседник “Ъ”, и по итогам совещания стороны договорились проанализировать все данные еще раз. Финальных решений принято не было. В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что сейчас продолжаются обсуждения и решения будут приниматься совместно с учетом мнений всех заинтересованных сторон.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, ОАО РЖД представляет стройную аргументацию, однако в силу того, что только монополия располагает полной картиной, не только грузоотправителям, но и органам власти трудно оценить объективность указанных факторов. По его мнению, контроль за строительством ОАО РЖД в последнее время заметно усилился, поэтому сейчас компания старается минимизировать риски неисполнения взятых на себя обязательств, заранее перенося сроки ввода объектов, по которым велики риски не уложиться в план, даже если эти объекты ключевые с точки зрения роста провозной способности на отдельных участках.

ОАО РЖД, отмечает эксперт, судя по итогам 2022 года и планам на 2023 год, постепенно обеспечивает расшивку узких мест и увеличивает провозную способность Восточного полигона, однако трудно отделить результат организационно-технологических мероприятий от вклада построенных и введенных объектов.

Наталья Скорлыгина