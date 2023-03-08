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Коммерсантъ FM
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Умер участник раскритикованной Хрущевым выставки в Манеже Борис Жутовский

Художник-авангардист Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщил политолог Аркадий Дубнов в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta). О причинах смерти не сообщается.

Борис Жутовский

Борис Жутовский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борис Жутовский

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Борис Жутовский — один из участников выставки «30 лет МОСХ» в Манеже, которая прошла в декабре 1962 года. Она была приурочена к 30-летию Московского отделения Союза художников. Выставка стала известна тем, что посетивший ее лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество художников, требуя сослать их на лесозаготовки. В 2011 году Борис Жутовский рассказывал, что через несколько лет после инцидента Никита Хрущев лично извинился перед художником.

Одна из самых известных работ Бориса Жутовского — портретная серия выдающихся людей России и СССР, состоящая из более 300 картин. В серию вошли портреты правозащитника Андрея Сахарова, поэта Булата Окуджавы, Никиты Хрущева.

Лусине Баласян

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