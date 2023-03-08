Минфин США снял ограничения с экс-структуры Сбербанка в Казахстане

Минфин США заявил об изменениях в ограничительных списках. Cогласно списку на сайте ведомства (.pdf), из-под санкций была выведена бывшая дочерняя организация Сбербанка, которая базируется в Казахстане.

Из списка исключили Bereke Bank (прежнее название — «Тексакабанк») — бывшая дочка Сбербанка.

6 апреля крупнейший российский банк попал под блокирующие американские санкции, которые коснулись и казахстанского банка. Первоначально, согласно лицензии OFAC, все операции с российским банком и его дочерними организациями должны были быть завершены до 12 июля прошлого года. Но впоследствии OFAC продлили лицензию «Сбербанк Казахстан» на завершение операций до 11 октября.

Bereke Bank был выкуплен у Сбербанка местным холдингом «Байтерек» в сентябре 2022 года. Новый владелец кредитной организации отправлял запрос в Минфин США о снятии санкций, поскольку та уже не контролируется российским банком.

Это уже не первое снятие жестких санкций с российских (и бывших российских) банков, наложенных американскими властями. В частности, 14 июля из SDN-листа был выведен Eco Center Bank (быв. дочерний банк Альфа-банка), который был приобретен местным банком «Центрокредит» в мае 2022 года. 31 марта 2022 года из санкционного списка был исключен российский Озон-банк, попавший туда в конце февраля прошлого года как подконтрольный Совкомбанку. Однако к этому времени Озон-банк уже девять месяцев находился в собственности холдинга Ozon.

Лусине Баласян; Дмитрий Михайлович