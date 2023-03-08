Морально-волевых хватило на побег

Как стало известно “Ъ”, военный следственный отдел СКР по Подольскому гарнизону завершил расследование резонансного уголовного дела о дезертирстве восьми военнослужащих из Калининградской области. Сбежав с оружием из полевого лагеря в ЛНР, они добрались до Московской области, где сдались полиции (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). По версии фигурантов, они бежали не от участия в спецоперации, а из-за плохих условий службы и того, что их не подготовили к участию в боевых действиях, но собирались отправить на передовую. Следствие полагает, что это не является оправданием действий военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 ноября прошлого года военнослужащие Евгений Кравченко, Дмитрий Медведев, Александр Бабенко, Николай Колмачев, Александр Богаченко, Александр Елисеев, Игорь Медведев и Денис Балахин, мобилизованные в Калининградской области, в составе первой роты мотострелкового батальона прибыли на территорию ЛНР, где, «исполняя обязанности военной службы», приняли участие в специальной военной операции (СВО). Вначале военных должны были подготовить к участию в боевых действиях в полевом лагере, расположенном между населенными пунктами Гладково и Малая Александровка. Однако, как утверждают фигуранты, вместо боевых слаживаний и стрельб им пришлось копать окопы и землянки, а также добывать провизию, которую якобы им доставляли не в полном объеме.

В ночь на 22 декабря младший сержант Кравченко, узнав от офицеров о скорой передислокации личного состава роты на передний край, сообщил об этом остальным фигурантам расследования. Как говорится в материалах дела, «не желая принимать участие в боевых действиях по причине опасения за свои жизни и здоровье и низких морально-волевых качеств», они решили «уклониться от прохождения военной службы», в связи с чем в шесть утра 23 декабря с табельным оружием (тремя автоматами и тремя пулеметами без патронов) покинули пункт временной дислокации войсковой части.

Добравшись пешком до ближайшего населенного пункта, военные приобрели гражданскую одежду вместо формы, сумки для оружия и на такси выехали из зоны СВО.

Сержант Евгений Кравченко по ходатайству следствия был арестован 235-м гарнизонным военным судом Москвы как организатор побега, а его подельников определили под надзор командования части инженерных войск, дислоцированной в городском округе Чехов Московской области, откуда их и доставляли на следственные действия. Интересно, что, продлевая срок действия меры пресечения сержанту Кравченко (в последний раз до 27 марта), суд сослался не только на возможность того, что обвиняемый скроется или окажет давление на других фигурантов, но и на Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также решения ЕСПЧ, отмечая, что арест не нарушает принцип разумной необходимости ограничения права на свободу обвиняемого.

На днях всем восьми фигурантам следователи предъявили обвинение в окончательной редакции в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство с оружием, совершенное в период вооруженного конфликта или ведения боевых действий, от 5 до 15 лет заключения). Фигуранты свою вину отрицают, утверждая, что просто не были готовы к боевым действиям. Такой же версии придерживаются и их защитники.

«Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели»,— утверждал ранее Евгений Савескул, адвокат младшего сержанта Кравченко.

Однако, говорится в документах следствия, вина военнослужащих подтверждается в том числе показаниями, которые они дали в отношении друг друга. Так, например, сержант Кравченко, согласно окончательным выводам следствия, «с учетом воинского звания и авторитета занимаемой должности… предпринимал непосредственные активные действия, направленные на склонение других лиц к самовольному оставлению места службы».

Сейчас материалы резонансного уголовного дела находятся на утверждении в военной прокуратуре, а рассматривать их по существу, скорее всего, будет 235-й гарнизонный суд — по месту окончания совершения преступления.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев