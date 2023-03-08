Электронному паспорту доверия нету

Доля противников введения электронных документов в РФ растет, следует из данных опросов иисследовательского центра портала SuperJob. Так, если в 2019 году 28% респондентов считали, что цифровизация личных документов не нужна, то в 2023 году их доля увеличилась до 40%. Согласны на электронный формат при сохранении использования бумажных аналогов 38% опрошенных, и лишь 11 готовы полностью отказаться от них в пользу цифры. Тренд ставит вопрос об этических и социальных аспектах цифровых решений, в том числе о доверии граждан к государству. По мнению экспертов, обсуждение этических и социальных эффектов цифровизации различных аспектов общественной жизни ведется недостаточно активно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Опрос исследовательским центром SuperJob (1,6 тыс. человек экономически активного населения из всех округов РФ) проводился 3–6 марта 2023 года — после того, как президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством в феврале заявил о поддержке предложения Минцифры провести эксперимент с цифровым удостоверением личности на смартфоне.

Только 27% респондентов хотели бы иметь в телефоне документ, который в ряде ситуаций мог бы заменить паспорт (при этом отменять бумажный документ не планируется), более половины (58%) отказались от этого, 15% — затруднились с ответом.

«Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных»,— отмечается в исследовании.

Как сообщали в МВД в конце 2021 года, электронные паспорта в виде смарт-карты с электронным носителем информации и приложения с QR-кодом планировалось выдавать уже в январе 2023 года. Пилотными регионами должны были стать Москва, Московская область и Татарстан.

Однако в июне прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство временно отложило вопрос о выдаче таких паспортов, так как есть «более насущные проблемы». Власти, отметим, уже признавали проблемы с техническим обеспечением цифровизации личных документов — из-за дефицита чипов для паспортов (см. «Ъ» от 2 февраля).

Отношение россиян к введению электронных документов постепенно ухудшается. 40% выступают против (в 2019 году — 28%, в 2021-м — 29%, в 2022-м — 37%), 38% — «за» при одновременном использовании бумажных аналогов, 11% — готовы к тому, чтобы все документы перевести в электронный формат и отказаться от бумажных вариантов. Такая динамика отношения к переходу на электронные документы ставит вопрос о причинах негативного отношения граждан к цифровым технологиям и о намерениях властей менять такое положение, однако в Минцифры от комментариев отказываются.

В аналитическом докладе «Этика и "цифра": от проблем к решениям» Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, вышедшем в 2021 году, эксперты рассматривали этические проблемы и социальные аспекты цифровизации, отмечая, что «этика напрямую связана с доверием, а доверие — с успешностью страны в долгосрочной перспективе».

Применение цифровых технологий для ограничений и слежки, внедрение цифровых решений «на всякий случай» наносит вред, влечет финансовые потери, порождает страхи, указывали авторы доклада, а рост недоверия к государству может привести к усилению сопротивления цифровым решениям.

Причины потери доверия — утечки данных граждан из государственных информационных систем и недостаточный уровень информбезопасности.

Не нравятся гражданам и необоснованно долгие сроки хранения данных после достижения цели их сбора, а также применение технологий для несправедливых, по мнению людей, действий (например, автоматического выписывания штрафов); сбои и ошибки при оказании цифровых услуг.

Надо отметить, что в настоящее время уровень политического доверия невысок во всем мире. Согласно исследованию Edelman Trust Barometer 2022, в среднем в мире в 2021 году доверяли властям 52% опрошенных (в РФ — только 37%; в 2022 году опрос в стране не проводился). «Если ИС или сервис, который проектируется госорганами, не принимает в расчет удобство граждан, то… возникает недоверие к государству и системе»,— говорят эксперты.

При этом пандемия обострила проблему доверия общества к государственным инициативам, которые нередко не учитывали волю граждан. Также эксперты отмечали, что пока в РФ не распространена практика широкого обсуждения этических проблем технологий. «Коммуникация с гражданами в стремительно цифровизирующейся реальности не может ограничиваться декларациями ("сдайте биометрию — получите цифровой паспорт"). Если представители власти не разъясняют, каким образом гражданам будут гарантированы права и свободы при появлении цифровых решений, отторжение будет усиливаться»,— подчеркивают специалисты.

Венера Петрова