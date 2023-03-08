Российские шахматисты встретят Армагеддон как азиаты

Компания World Chess, лидер в области шахматных инноваций, запустила коммерческую серию, приспособленную по формату, в отличие от остальных, под телевизионные трансляции. Armageddon Championship Series станет первым соревнованием, в котором российские шахматисты — Даниил Дубов и 14-й чемпион мира Владимир Крамник — выступят как представители не европейского, а азиатского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14-й чемпион мира Владимир Крамник формально еще в 2019 году завершил карьеру, но иногда принимает приглашения на турниры с укороченным контролем времени

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ 14-й чемпион мира Владимир Крамник формально еще в 2019 году завершил карьеру, но иногда принимает приглашения на турниры с укороченным контролем времени

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Компания World Chess, ранее отвечавшая за проведение существенной части чемпионского цикла в шахматах, запустила новый крупный проект — Armageddon Championship Series. Это коммерческая серия офлайн-турниров с общим призовым фондом €420 тыс. Выделяется она прежде всего своим форматом.

Илья Мерензон, глава World Chess, которая неоднократно применяла различные инновации, связанные с системой шахматных соревнований и особенностями их показа, объясняя “Ъ” его суть, назвал серию «первой попыткой вывести шахматы на глобальный телеэкран».

Мерензон напомнил, что одним из главных недостатков этого вида спорта на протяжении десятилетий оставался низкий интерес к нему со стороны телевизионных компаний, обусловленный особенностями шахмат — непредсказуемостью партий в плане их продолжительности, а также «высоким барьером понимания» сложной игры с классическим контролем времени для обычных зрителей. По мнению руководителя World Chess, формат Armageddon Championship Series, прямые трансляции пилотного состязания которой с участием американских игроков (оно открылось 6 марта) ведутся в 13 странах, в том числе США и Великобритании, проблемы способен решить. В компании утверждают, что демонстрировать партии проекта собираются CNBC, beIN, Fox Australia и другие крупные каналы.

Структура серии, для соревнований в рамках которой оборудован специальный павильон в Берлине, увенчана сентябрьским Гранд-финалом. В него выйдут игроки, отобранные по итогам четырех предшествующих финальному турниров — трех региональных (для зон, объединяющих Северную Америку с Южной, Европу с Африкой и Азию с Океанией), а также женского. За две путевки в финальный от каждого будут бороться восемь шахматистов, играющих короткие партии в блиц (контроль времени — три минуты на партию с добавлением двух секунд за ход) по так называемой схеме double elimination, использующейся в нынешнем сезоне в футбольном Фонбет Кубке России: она предоставляет проигравшему в очередном раунде play-off шанс исправить ошибку. Сами же раунды состоят из двух партий при добавлении в случае ничьей «армагеддона» — это поединок со сверхжестким контролем времени, в котором черные считаются победителями, даже сделав ничью. Такой регламент обеспечивает практически фиксированное время микроматча — не более 80 минут.

World Chess удалось заключить контракты на участие в Armageddon Championship Series с целым рядом шахматных звезд. Это, например, такие элитные гроссмейстеры, как американец Уэсли Со, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Максим Вашье-Лаграв, румын Рихард Раппорт и ярчайшие юные, в возрасте до 20 лет, таланты современных шахмат — узбек Нодирбек Абдусатторов и индиец Гукеш Доммараджу.

От России в Armageddon Championship Series сыграют два гроссмейстера. Это Даниил Дубов, входящий в число наиболее зрелищных и неординарных молодых игроков мира, и 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

47-летний Крамник формально еще в 2019 году завершил карьеру, но, отказавшись от топовых состязаний с классическим контролем времени, иногда принимает приглашения на турниры с иным контролем. Илья Мерензон уверен, что выдающийся гроссмейстер по-прежнему «чрезвычайно силен в быстрых форматах» и сможет составить конкуренцию соперникам из предыдущих поколений.

Любопытный факт: оба российских шахматиста выступят в следующем турнире серии. Он состоится в апреле и соберет игроков из зоны Азии и Океании. Таким образом, именно Крамник с Дубовым станут первыми отечественными гроссмейстерами, играющими в шахматы как представители не европейского, а азиатского региона. Федерация шахмат России (ФШР) только что сменила географическую «прописку». В конце февраля Азиатская шахматная федерация (ACF) подавляющим большинством голосов одобрила решение о вступлении в ее состав ФШР, перешедшей из-под эгиды Европейского шахматного союза (ECU) на фоне санкций, наложенных на нее в связи со специальной военной операцией на Украине. Правда, в World Chess говорят, что распределили шахматистов, включая Владимира Крамника и Даниила Дубова, по региональным турнирам заранее, еще до голосования ACF, основываясь на «логике и удобстве».

Алексей Доспехов