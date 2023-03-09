Нуар костей не ломит

В прокат вышел «Марлоу» Нила Джордана — сотая картина в фильмографии заслуженного артиста Лиама Нисона. На сей раз он примеряет помятый костюм и федору легендарного частного сыщика, созданного Реймондом Чандлером, но сидят они на нем, по мнению Юлии Шагельман, исключительно неудачно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Марлоу»/Marlowe. 2022. США, Ирландия, Франция. Режиссер: Нил Джордан

Фото: Storyboard Media Кадр из фильма «Марлоу»/Marlowe. 2022. США, Ирландия, Франция. Режиссер: Нил Джордан

Фото: Storyboard Media

Филип Марлоу появился на свет в 1939 году в романе Реймонда Чандлера «Глубокий сон», ставшем началом цикла из семи романов и нескольких рассказов. По словам Чандлера, вдохновением для Марлоу послужил не какой-то реальный человек, а такие же «круто сваренные» детективы других авторов, чрезвычайно популярные в 1930–1940-е годы. Как и они, Марлоу в духе времени много пил и курил, то и дело встречал по работе красивых и опасных женщин, чарам которых пытался противостоять, решал загадки, ввязывался в неприятности, регулярно получал по морде и скрывал под маской циника неколебимые моральные принципы. В отличие от многих из них, он обладал также уникальным суховатым юмором и харизмой, которая позволила ему стать культовым персонажем на долгие годы, даже когда пик жанра нуар остался позади.

Этому, конечно, способствовала и его кинокарьера: он появился в десятке фильмов, самые известные из которых «Глубокий сон» Ховарда Хоукса (1946), где сыщика сыграл Хамфри Богарт, «Это убийство, моя милочка» Эдварда Дмитрика (1944) с Диком Пауэллом, «Леди в озере» Роберта Монтгомери (1946) с ним же в главной роли и «Прощай, моя красавица» Дика Ричардса (1975) с Робертом Митчемом. В 1978 году Митчем вернулся к роли Марлоу в ремейке «Глубокого сна» с тем же названием, поставленном Майклом Уиннером,— действие этого фильма было перенесено в современный, то есть семидесятнический, Лондон, и это было последнее появление знаменитого сыщика на большом экране. До прошлого года, когда Нил Джордан и оскароносный сценарист Уильям Монахэн решили устроить его возвращение.

В основу сценария, однако, легли не чандлеровские тексты, а роман ирландского писателя Джона Банвилла «Черноглазая блондинка», вышедший в 2014 году, то есть, по сути, авторизованный фанфик. Возможно, поэтому фильм похож на сборник не слишком хорошо исполненных «лучших хитов». Все элементы жанра в нем отмечены, как галочки в списке покупок: пропавший человек, которого ищут несколько заинтересованных партий, запутанная преступная схема, ведущая к сильным мира сего, грехи, таящиеся за дверями богатых домов и элитных клубов, висящий в воздухе сигаретный дым и косые лучи солнца, освещающие каждую вторую мизансцену сквозь полуприкрытые жалюзи. Роковых блондинок целых две: одна, богатая наследница Клэр Кавендиш (Дайан Крюгер), приходит к Марлоу (Лиам Нисон) с просьбой разыскать ее исчезнувшего любовника (Франсуа Арно); вторая, ее мать и угасшая кинозвезда Дороти Квинкэннон (Джессика Лэнг), тоже питает живой интерес как к любовнику, так и к детективу.

Что до самого Марлоу, то, несмотря на шляпу, костюм-тройку, портсигар и прочее, он тут просто очередной крутой парень пенсионного возраста, каких Нисон переиграл уже пугающее количество. Надо признать, авторы отдают себе отчет, что их герой в два раза старше канонического: он даже один раз говорит, что слишком стар для этого дерьма, и дамы тоже не упускают случая подпустить шпильку по этому поводу. При всем том он, впрочем, так бодро раскидывает плохих парней, что оригинальный герой Чандлера бы только позавидовал.

Но все в фильме, включая главного героя, выглядит как застывшая экспозиция в давно заброшенном музее восковых скульптур, чему дополнительно способствует выбранная Джорданом и его художником-постановщиком пыльно-желтоватая гамма. Очевидно, она должна создавать ощущение ретро, а также вызывать аллюзии, например, с «Китайским кварталом» Романа Полански (1974) — на него и вообще на неонуар авторы явно ориентируются сильнее, чем на черно-белую классику жанра. Но вместо этого экран просто хочется протереть тряпочкой и вернуть на него Богги.