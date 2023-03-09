Армейцы не пощадили вратаря

СКА неожиданно проиграл четвертый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ минскому «Динамо» 2:4. И теперь счет в противостоянии сравнялся: 2–2. Редкий случай — все голы были забиты в третьем периоде дуэли. Еще более редкое явление — две шайбы в ворота СКА влетели от одного и того же защитника, причем это был защитник СКА. Пятый матч пройдет сегодня в Ледовом дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СКА неожиданно проиграл четвертый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ минскому «Динамо» 2:4

Фото: ХК СКА СКА неожиданно проиграл четвертый матч серии четвертьфинала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ минскому «Динамо» 2:4

Фото: ХК СКА

Четвертая встреча складывалась для соперников тяжело. Напряжение в минском Дворце спорта было такое — хоть топор вешай. Не случайно на этот раз команды не смогли забросить шайб в первом и втором периодах, такое за серию случилось впервые. А в третьем периоде произошло что-то необыкновенное.

Сначала СКА повел в счете после прохода Никиты Гусева, который обманул вратаря «Динамо», пробросив шайбу ему «в домик» — так говорят, когда снаряд пролетает между ног. Казалось, класс гостей все-таки скажется. Тем более что голкипер армейцев Дмитрий Николаев не пропустил в предыдущей игре ни одной шайбы: петербуржцы победили 4:0. Более того, после гола Гусева они получили право разыграть лишнего. Но, когда хозяева остались в меньшинстве, они перехватили шайбу, дошли до ворот — и после передачи их нападающего Игоря Мартынова шайба попала в клюшку защитника СКА Александра Никишина и отскочила в сетку.

Дальше уже динамовцы остались против четвертых игроков СКА, и цели достиг бросок от синей линии их форварда Дмитрия Соколова. Все происходило как в каком-то калейдоскопе: только что зрители долго скучали, не видя голов, а тут вдруг они посыпались как из ведра, в котором на тренировки выносят шайбы. Для СКА еще ничего не было потеряно. Если бы не очередной курьезный эпизод. Снова динамовцы атаковали. Снова их игрок нанес бросок в сторону ворот Николаева, вратарь СКА с ним справился, но шайба попала в конек Никишину, летевшему на помощь своему вратарю, и заскочила в сетку. Тут уже у защитника СКА не выдержали нервы — он расколошматил клюшку об штангу. Армейцы, видимо, поняли: это не их день.

Тренеры СКА поменяли вратаря Николаева на шестого полевого игрока, но это привело лишь к тому, что канадский форвард «Динамо» Ник Меркли, вернувшийся на лед после дисквалификации, поразил ворота СКА. Все было решено — 4:1. Армейцы, правда, оставили за собой право «закрыть счет»: защитник Андрей Педан отличился, когда до сирены оставалось чуть менее двух минут. Но большего гостям не удалось. Они проиграли матч и дали минчанам сравнять счет в серии: 2–2.

Даже по тому, сколько слов сказал на послематчевой пресс-конференции Роман Ротенберг, главный тренер СКА, можно было догадаться, как завершилась встреча для его команды. На этот раз ответы были не такие длинные и подробные. Казалось, и сам тренер СКА не может поверить в то, что произошло. Он назвал все случившееся «Черт побери». Может, такая фраза и подходит. Хотя армейцы сами вряд ли хотели проиграть, когда первый раз поскользнулись. Но то, что в ход матча вмешались некие мистические обстоятельства, это очевидно. Впрочем, в спорте такое случается — за это его и любят.

Напротив, тренер минской команды канадец Крэйг Вудкрофт был словоохотлив. И говорил, что его команда действовала ответственно и дисциплинированно, играла так, как договаривались, проявила силу духа. Дальше, чтобы превзойти армейцев в серии, динамовцам надо, сказал Вудкрофт, «быть в моменте» и сосредоточиться на своей игре. Оно отметил важную вещь: давления на игроков СКА оказывается больше, они фавориты серии. Многие думали, что она завершится убедительной победой команды из Петербурга — динамовцам отдавали максимум один матч. Но счет сейчас 2–2. И впереди игра в городе на Неве. Дальше команды снова вернутся в столицу Беларуси. Противостояние продолжается до четырех побед. Седьмой матч, если он потребуется, пройдет на площадке СКА — это как бонус для армейцев, завершивших регулярный чемпионат на более высоком месте (СКА занял первое место в Западной конференции, как и во всем чемпионате КХЛ, а «Динамо» — восьмое, последнее для участников плей-офф).

Так что 8 марта не для всех игроков СКА было праздничным. Не отпускали мысли о том, что на следующий день многое будет поставлено на карту. Ну и нарушать режим нельзя. Сегодня в Ледовом дворце, можно не сомневаться, зрители окажут СКА максимальную поддержку. Армейцам осталось показать все, на что они способны.

Кирилл Легков