Праздновать 8 Марта в Сочи приехали 12 тысяч туристов

12 тыс. человек прибыли в курортный город, чтобы отметить Международный женский день, 56% из них женщины, сообщает пресс-служба мэрии Сочи. Больше всего гостей прибыли из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской области и Санкт-Петербурга. Эти данные получены от РЖД, аэропорта города и крупных отелей.

Загрузка отелей курорта сегодня составляет 75%, что на 2% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

По мнению заместителя главы города Инны Петуховой, одна из причин увеличения турпотока в этом году — благоприятный прогноз погоды. «Конечно, привлекает гостей и развлекательная программа, которую подготовили наши горные курорты и объекты турпоказа. Сегодня в Сочи, на набережных, в парках и скверах звучит музыка, чтобы создать весеннее, праздничное настроение для сочинцев и туристов»,— сообщила Инна Петухова.

Сейчас на курорте действуют 36 зимних пляжей и 46 объектов туристического показа, значительная часть из них предложили отдыхающим гибкую систему скидок к 8 Марта.

Андрей Ульченко

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