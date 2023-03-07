МИД РФ: Запад организовал утечку по взрывам на «Северных потоках», чтобы уйти от расследования

«Западным режимам» следует ответить на официальные запросы российских властей относительно взрывов на «Северных потоках», а не допускать утечки информации о случившемся в СМИ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала появление нескольких материалов о «потоках» в крупных западных изданиях.

Она также порекомендовала «взять в проработку» материалы публициста Сеймура Херша. В них изложена версия произошедшего, совпадающая с позицией российских властей.

«Интересно, кто же допускает подобные утечки, заполняя ими информационное пространство? Ответ: те, кто не хотят вести расследование в правовом поле и собираются всячески уводить внимание аудитории от фактов»,— написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Сегодня немецкая Die Zeit и американская The New York Times выпустили материалы о взрывах на трубопроводах со ссылками на свои источники. В статье NYT сообщается, что за взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток—2», вероятно, стоит неназванная «проукаинская группировка». Источники Die Zeit сообщили, что, по информации немецких следователей, судно, с которого осуществлялся подрыв трубопроводов, было арендовано принадлежащей гражданам Украины компанией.

Подробнее об авариях на «Северных потоках» — в подборке «Ъ».