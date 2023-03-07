По факту гибели зрителя на концерте в Сочи завели уголовное дело

В Сочи по факту гибели зрителя концерта, проходившего в КЗ «Фестивальный», возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 41-летний мужчина в августе 2022 года подошел к сцене концертного зала и упал в техническое углубление. Зритель получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Несмотря на усилия медиков, через несколько дней пострадавший скончался.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека). В ходе предварительного следствия будут изучены причины и обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщили в соцсетях, погибшим оказался сочинец Норайр Палозян. Он пришел на концерт со своей четырехлетней дочкой. Взяв девочку на руки, мужчина хотел подарить цветы артисту, но, подобравшись к сцене, упал в техническую яму. Ребенок не пострадал.

Анастасия Донскова

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