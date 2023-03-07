В Крыму и Севастополе задержали подпольных оружейников

В Крыму и Севастополе, а также ряде других регионов РФ задержали 59 человек по подозрению в незаконном изготовлении боеприпасов и модернизации оружия. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Всего сотрудники ведомства выявили и пресекли деятельность 23 подпольных мастерских в 34 регионах РФ.

В январе 2023 года из незаконного оборота изъяли 118 единиц огнестрельного оружия. При обысках были найдены два пулемета («Корд», РПД), 14 автоматов (АК-12, АК-103, ЛКС-74У, АК-74, АКМ, ЛКМС), три пистолета-пулемета, 28 винтовок, карабинов и ружей, 65 пистолетов и револьверов, два подствольных гранатомета ГП-25, 17 артиллерийских снарядов и мин, 21 ручная граната, взрыватели, детонаторы, запалы и более 12 кг взрывчатых веществ. Правоохранители обнаружили более 13 тыс. патронов, 118 запчастей к оружию и 11 единиц холодного оружия.

Анастасия Донскова

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