Природа свое возьмет

Более 13 млрд руб. в 2023–2025 годах будут выделены для строительства модульных гостиниц и развития туризма на особо охраняемых природных территориях. Быстровозводимые отели популярны у инвесторов благодаря небольшим размерам инвестиций и короткому сроку окупаемости, хотя размещение в них не всегда может быть комфортным. Но к развитию туризма в границах национальных парков и заповедников бизнес привлечь трудно, так как их управляющие не всегда заинтересованы в увеличении турпотока.

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Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Строительство детского лагеря в заповедном парке «Форос» вызвало протесты среди крымчан

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня выделить не менее 8 млрд руб. на поддержку грантами проектов по созданию модульных средств размещения в 2023–2024 годах. Еще не менее 5,1 млрд руб. в 2023–2025 годах должны быть выделены на создание инфраструктуры для развития туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения.

Поручения опубликованы на сайте kremlin.ru по итогам январского совещания президента с членами правительства. В рамках программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса также планируется предоставить льготные кредиты организациям и индивидуальным предпринимателям в области туриндустрии, в частности — на модульные отели.

Данных о количестве работающих сейчас в России модульных отелей нет. Основатель компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что такие конструкции могут использоваться либо как дополнительная опция при капитальных средствах размещения, либо как самостоятельный объект в месте, где капитальное строительство ограничено. В последнем случае объекты часто позиционируют себя в качестве глэмпингов. По данным карты Ассоциации глэмпингов, сейчас в стране 402 таких проекта, из которых 241 работают круглый год.

Возможность установить модульные конструкции привлекает инвесторов благодаря низкому порогу входа и сравнительно быстрой окупаемости.

Господин Ивашкевич оценивает стоимость строительства одного домика в 1–2 млн руб., а инвестиции в проект — до 10 млн руб. Вложения могут окупиться за три года, подсчитал он. Строительство же капитального отеля, по словам господина Ивашкевича, обычно стоит от 500 млн руб., а возврат инвестиций может занять 10–15 лет и более.

Член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников называет большой проблемой отсутствие стандартов строительства модульных средств размещения.

Это приводит к появлению проектов с домиками очень маленькой площади, расположенных скученно на небольших участках, и туристы могут быть недовольны размещением в подобных объектах, указывает эксперт. Станислав Ивашкевич обращает внимание и на отсутствие требований обеспечения безопасности в модульных отелях. Это может создавать риски для гостей в случае размещения в объектах непрофессиональных собственников, отмечает он.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что большинство модульных объектов сегодня строятся не в границах ООПТ, а на обычных территориях, где работы не требуют дополнительных согласований с природоохранными органами. А администрации ООПТ в свою очередь не всегда заинтересованы в привлечении путешественников, рассматривая гостей как угрозу экологии, указывает он. По словам господина Ромашкина, из-за этого привлекать инвесторов в подобные проекты сейчас сложно.

Как сообщала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на данные ФГБУ «Росзаповедцентр» Минприроды России, в 2022 году турпоток в национальные парки и заповедники вырос на 40%, до 14 млн туристов год к году. В частности, 5,4 млн гостей пришлись на Кисловодский национальный парк на одноименном курорте. Хотя Сергей Ромашкин отмечает, что методика расчета турпотока на ООПТ не всегда очевидна в силу нечеткости обозначения границ таких территорий.

Александра Мерцалова