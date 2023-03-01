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Коммерсантъ FM
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Туризм дал медицинские показания

Граждане готовы разъехаться по санаториям

Россияне, лишившиеся привычных для себя зарубежных направлений для отпуска, переориентировались на отдых в санаториях внутри страны. Спрос на них на предстоящую весну подскочил на треть. Это ожидаемо приведет к росту стоимости размещения в здравницах, как минимум на 15%. Большинство россиян из центра страны планируют отправиться в Кавказские Минеральные Воды, в то время как жители Сибири из-за опасения ездить в южные регионы пока предпочитают отдыхать в локальных санаториях.

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Ворсин, Коммерсантъ

Число бронирований отдыха в российских санаториях на весенний сезон оказался на 10–30% выше год к году в зависимости от региона и уровня объектов, сообщил “Ъ” медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов. В туроператоре «Алеан» говорят, что запросы на поездки в санатории в межсезонье увеличились на 10% год к году.

Чаще всего россияне бронируют отдых в здравницах Кавказских Минеральных Вод, что вполне объяснимо наличием в регионе большого числа таких объектов. В санаторном сегменте сезонность спроса наименее выражена, поэтому он в целом чувствует себя более уверенно, чем курортные и экскурсионные направления, поясняет гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Михаил Данилов связывает рост интереса россиян к санаториям с переориентацией туристического спроса с зарубежных направлений на внутренние. «Причина — в непредсказуемости геополитической ситуации, последствиях землетрясений и продолжающейся сейсмоактивности в Турции, ограничениях поездок в отдельные страны»,— отмечает он. Сергей Ромашкин считает важным фактором перераспределения выездного потока в пользу внутреннего туризма рост цен: «Средний чек на поездку в Турцию вырос на 50–60%».

Заместитель гендиректора Rosa Springs Руслан Вердиев говорит, что спрос на весенний отдых внутри страны превышает прошлогодний показатель в полтора раза, на летний — втрое. Это позволяет прогнозировать, что загрузка здравниц будет на 10% и 25% выше соответственно. Гендиректор Rodina Grand Hotel & SPA Ирина Соколова рассчитывает на рост загрузки на 15%, директор санатория «Бакирово» Наиль Шайхутдинов — на 20–25% год к году.

Управляющий директор санатория «Валуево» Ирина Дмитриенко говорит, что за январь—февраль в ее объекте было запланировано на 50% больше ночей, чем в аналогичный период прошлого года. Изначально, по словам эксперта, у бизнеса были опасения относительно отсутствия в этом году программы туристического кэшбэка, но они не оправдались.

Директор новосибирской Parus Medical Resort & SPA Юлия Дьячкова отмечает рост числа запросов на 10% и рассчитывает, что заполняемость объекта в весенне-летнем сезоне будет не менее 90%. Хорошую динамику объекту может обеспечить то, что многие клиенты сейчас не готовы ехать в южные регионы страны, говорит она.

Санаториям удалось увеличить глубину бронирований. По словам господина Данилова, если в прошлом году она составляла одну-две недели, то в этом году варьируется от двух недель до четырех-пяти месяцев. Сергей Ромашкин называет поведение туристов в этом году в целом более сдержанным и ровным. В начале 2022 года негативный новостной фон в отдельные периоды приводил к обвалу продаж, вспоминает он.

Высокий спрос на размещение часто приводит к росту стоимости. Санатории работают с динамическим ценообразованием: изменение цен — всегда ответ на реакцию рынка, поясняет Ирина Соколова. Коммерческий директор УК Upro Group Сергей Холевинский отмечает, что на этот год заложен плановый рост тарифа на 15%. Руслан Вердиев считает, что стоимость отдыха в здравницах вырастет на 10–15%.

Однако, по мнению господина Ромашкина, говорить о заметном увеличении стоимости будет целесообразно, если спрос на поездки по стране сохранится на стабильно высоком уровне. Но этого, констатирует эксперт, в сложившейся ситуации гарантировать никто не может.

Александра Мерцалова

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