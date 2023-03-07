Как списать долги через МФЦ в 2023?

Процедура внесудебного банкротства через МФЦ активно набирает популярность среди граждан. Только в 2022 году число граждан, которые воспользовались списанием долгов через МФЦ, составило 7,1 тыс. человек, что на 52,6% больше, чем в 2021 году, — говорится в данных «Федресурса». Отказы получили 4,4 тыс. заявителей — это на 3,1% меньше, чем годом ранее. Управляющий партнер Федеральной юридической компании “ФЦБ” Светлана Яурова объяснила рост спроса на данную процедуру и как ей воспользоваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

31.07.2020 опубликован Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина», который вступил в силу с 1 сентября 2020 года.

Зачем человеку банкротиться? Все верно, чтобы списать долги: раз ты банкрот, то и взять с тебя официально нечего. Процедура внесудебного банкротства позволяет списать кредиты и проценты по ним, займы, алименты, налоги, долги по ЖКХ или договорам поручительства.

Казалось бы, выглядит достаточно просто, но есть нюансы. Чтобы списать свои задолженности через МФЦ, необходимо соответствовать следующим условиям:

Сумма долга должна составлять от 50 до 500 тысяч рублей. В отношении должника окончено исполнительное производство в связи с тем, что у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание. То есть на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Исполнительный документ возвращен взыскателю. После возвращения исполнительного документа не возбуждались другие исполнительные производства, которые не окончены или не прекращены на момент проверки МФЦ.

Если вы подходите под эти требования, то банкротство физических лиц через МФЦ возможно.

Какие плюсы банкротства через МФЦ?

Основной плюс внесудебного банкротства – это бесплатная для гражданина процедура, так как деятельность МФЦ оплачивается из госбюджета.

Второй плюс – срок внесудебного банкротства составляет всего 6 месяцев. При этом не предусмотрена возможность его продления.

Третий плюс – простота процедуры: не нужно ходить в судебные заседания, предоставлять документы финансовому управляющему, обращаться к нему за разблокировкой счетов и получением прожиточного минимума и т.п.

Но нужно учитывать то, что на практике могут возникнуть сложности, спорные ситуации, ошибки и даже противоречия между положениями разных законодательных актов.

На практике Федеральной юридической компании «ФЦБ»были случаи, когда клиенты обращались после неудачного прохождение внесудебной или судебной процедуры банкротства. Граждане не учитывали требования всех кредиторов или могли не соблюдать правила прохождения процедуры. Итогом самостоятельного прохождения процедуры банкротства становилось неполное списание задолженности или вовсе отказ в списании.

Фото: ФЦБ

Будьте внимательны! После прохождения внесудебной процедуры банкротства вы не сможете списать задолженности тем же путем ещё 10 лет. Поэтому, если вы не учли всех кредиторов, то оставшийся долг повторно списать не получится!

Для того чтобы не попадать в подобные ситуации, Федеральная юридическая компания «ФЦБ» оказывает профессиональное юридическое сопровождение граждан в процедуре списания долгов через МФЦ всего за 1 рубль! Компания гарантирует успешное списание задолженностей и отмечает это в договоре.

Также «ФЦБ» оказывает юридическое сопровождение банкротства через арбитражный суд. Специально для граждан, которые решили обратиться в «ФЦБ», компания создала лояльную систему оплаты услуг – беспроцентную рассрочку на срок от 6 до 36 месяцев. Клиент может самостоятельно определять суммы и сроки платежей, исходя из своих возможностей.

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