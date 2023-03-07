«Социальную ипотеку» в Ленобласти планируется увеличить в 10 раз

Размер «социальной ипотеки» на коммерческие объекты в Ленинградской области могут увеличить в 10 раз. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти в среду, 7 марта. Размер ипотеки составит 50 млн рублей.

Соответствующее поручение администрации региона дал губернатор Александр Дрозденко на встрече с местными предпринимательницами. Кроме того, на покупку готовой коммерческой недвижимости могут получить бизнесмены региона, которые предоставляют услуги в сферах в образования, здравоохранения, культуры и в экологии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть откажется от полного выкупа школ и детсадов у застройщиков с 2024 года.

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