Ленобласть откажется от полного выкупа школ и детсадов у застройщиков с 2024 года

Власти Ленинградской области с января 2024 года изменят пропорцию, при которой регион начнет выкупать у застройщиков школы и детские сады по программе «Социальные объекты в обмен на налоги». 2023 год последний, когда объекты будут выкупаться путем возврата 100% затрат на строительство из регионального бюджета. Об этом губернатор Александр Дрозденко заявил XIV Съезде Строителей Ленинградской области, пишут «Ведомости Санкт-Петербург».

Доля выкупа школ и детских садов, которые будут вводиться в эксплуатацию с 2024 года, составит от 33% до 49% от фактической стоимости объекта (в зависимости от условий соглашения). Со слов господина Дрозденко, бюджет Ленобласти в настоящее время не может нести нагрузку по выкупу в размере 100%. Он подчеркнул, что за восемь лет расходы на соцсферу выросли на 2,8 раза.

«Объем соглашений по строительству соцобъектов и объем бюджетных обязательств должны быть сбалансированы. Высокие темпы строительства, которые набраны в регионе, требуют пересмотра самой структуры софинансирования»,— заявил Александр Дрозденко.

Программа «Соцобъекты в обмен на налоги» начала действовать в Ленобласти с 2012 года. Власти компенсировали девелоперам до 70% уплаченных в региональный бюджет налогов, полностью возвращая понесенные расходы на строительство детских садов и школ. По программе за последние четыре года в области открылись 74 детсада и 17 школ. В прошлом году было заключено 9 соглашений о сотрудничестве, а всего с момента действия программы – 63.

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