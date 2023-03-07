Правительство Великобритании ужесточает законодательство о мигрантах

Сегодня, 7 марта, министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман представила в Палате общин новый законопроект, направленный на борьбу с незаконной миграцией. Законопроект, в частности, делает выдворение незаконно прибывших в Соединенное Королевство лиц «обязанностью» министра внутренних дел. Такие мигранты должны будут немедленно задерживаться и выдворяться обратно на родину или, если будет доказано, что возвращение в свою страну опасно для них, в некую третью «безопасную» страну.

Кроме этого законопроект фактически лишает нелегальных мигрантов возможности обращаться с просьбой о предоставлении убежища в Великобритании: сделать это они смогут только уже после выдворения, находясь за границей. Исключение из правил о немедленном задержании и выдворении за границу будет делаться только для несовершеннолетних, больных и тех, кому такое выдворение может нанести «непоправимый вред».

«Билль о незаконных мигрантах», представленный сегодня, 7 марта,— новая и самая жесткая попытка правительства Соединенного Королевства справиться с наплывом мигрантов, пересекающих Ла-Манш в надежде получить убежище в Великобритании. Правительство не считает таких мигрантов законными или имеющими право на получение убежища в стране.

Нелегалы попадают в Великобританию из Европы, то есть уже с безопасной территории. Именно там, по мнению британских властей, они и должны просить убежища. Вместо этого иммигранты, по мнению правительства, «эксплуатируют» более щадящие правила предоставления убежища, действующие в Соединенном Королевстве.

Выступая в парламенте, госпожа Браверман признала, что не может дать безусловного ответа на вопрос о том, насколько новый законопроект соответствует британскому же Закону о правах человека. Более того, вчера, 6 марта, в интервью The Daily Express министр признала, что законопроект «бросает вызов ограничениям, накладываемым международным правом», и она ожидает, что его будут активно оспаривать в судах. Тем не менее, как заметила министр сегодня, 7 марта, в парламенте, если бы безопасные и законные способы прибытия беженцев в страну никак не ограничивались, то правом на получение убежища могли бы воспользоваться до 100 млн человек.

В случае принятия законопроект станет дополнением к уже существующим, но пока не показавшим своей безусловной эффективности мерам по борьбе с незаконной миграцией, в частности к амбициозному плану перенаправления мигрантов в Руанду, который был принят чуть менее года назад.

Билль о незаконных мигрантах еще до его официального представления в парламенте вызвал массу критики со стороны правозащитников. Оппозиционные парламентарии, комментируя законопроект сегодня, 7 марта, также раскритиковали и его, и правительство. Тем не менее правительство имеет большинство голосов в Палате общин, что делает принятие законопроекта практически неизбежным.

Андрей Келекеев