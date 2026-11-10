SoftBank зафиксировал убыток в $7 млрд
Японский инвестиционный холдинг SoftBank Group отчитался о результатах второго финансового квартала с чистым убытком в 1,12 трлн иен (около $7 млрд). Причиной убытка стали значительные расходы на строительство дата-центров в США и рост других финансовых издержек. Кварталом ранее компания показывала прибыль в 2,5 трлн иен (почти $16 млрд).
Компания также привлекла рекордные $56,5 млрд за квартал, продолжая инвестировать в ИИ. Например, SoftBank купил 13% акций OpenAI за $64,6 млрд.
Отчетность SoftBank была опубликована уже после закрытия торгов на Токийской бирже, поэтому инвесторы не успели отреагировать на нее. Акции холдинга по итогам сессии выросли почти на 14%.