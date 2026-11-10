«Невероятное терпение и годы обучения»
Анна Минакова — о ювелирном доме SICIS
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Ювелирные дома выстраивают свою идентичность по-разному. Одни строят её вокруг великого дизайна, который узнают во всем мире. Другие вокруг работы с редчайшими драгоценными камнями. Третьи делают отличительной чертой владение необычными, сложными, а порой почти исчезнувшими техниками. Итальянская SICIS из Равенны как раз из последних.
Мозаикой здесь занимаются в совершенно разных масштабах. С одной стороны, ювелирные украшения с микромозаикой, с другой — грандиозные интерьерные проекты: целые залы, потолки, бассейны. Есть и собственные разработки, например стеклянная мозаика с покрытиями из золота и платины, которая дает необычные цветовые эффекты.
Но самое интересное начинается, когда мы переходим от квадратных метров к квадратным миллиметрам. Для микромозаики стекло расплавляют, окрашивают, вытягивают в тончайшие стержни и нарезают на фрагменты, иногда меньше миллиметра. Затем каждый из них вручную устанавливают на место. Над сложным украшением мастер трудится сотни часов. Нужно невероятное терпение и годы обучения.
Поэтому привлечь новых мастеров к такому ремеслу чрезвычайно сложно. Учиться долго, работать трудно, а перспективы быстрого заработка весьма туманны. А теперь представьте, что все это нужно не просто сохранить в маленькой мастерской, а превратить в целое производство.
Можно подумать, что за SICIS стоят поколения мастеров, веками передававших секреты семейного дела. Но нет. Компанию основали только в 1987 году, а первые украшения она представила лишь в 2012-м.
Тем не менее за это время SICIS так зарекомендовала себя, что ее мастерство оказалось востребовано у Bulgari, для которой делали микромозаику для браслета Serpenti, у Harry Winston — для циферблатов часов, и у Fendi — для коллекции высокой моды. В архиве есть даже несколько работ для некогда нашего «Ювелирного театра».