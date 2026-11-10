«Невероятное терпение и годы обучения»

Тем не менее за это время SICIS так зарекомендовала себя, что ее мастерство оказалось востребовано у Bulgari, для которой делали микромозаику для браслета Serpenti, у Harry Winston — для циферблатов часов, и у Fendi — для коллекции высокой моды. В архиве есть даже несколько работ для некогда нашего «Ювелирного театра».