Бывший замглавы управления Россельхознадзора Иркутской области получил 17 лет за взятки

В Иркутске осужден бывший заместитель руководителя Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, а также двое его подчиненных. Об этом сообщает СУ СКР по региону. Экс-сотрудники Россельхознадзора обвиняются в получение взятки в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области. Как сообщают правоохранители, в июле 2019 года заместитель руководителя управления Россельхознадзора создал организованную преступную группу. В нее вошли начальник отдела фитосанитарного контроля ведомства Александр Банщиков и директор иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Евгений Даций.

«По данным следствия, вплоть до февраля 2020 года члены преступной группы систематически получали взятки за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки»,– сообщили в следственном управлении.

Деньги предназначались за покровительство и попустительство по службе. Итоговая сумма, которую получили чиновники - около 3,5 млн руб. В ходе следствия на имущество подозреваемых в том числе на 19 объектов недвижимости стоимостью около 40 млн руб, а также на ценные бумаги стоимостью 8,5 млн руб. наложен арест.

Октябрьский районный суд Иркутска назначил Владимиру Журавлеву наказание в виде 17 строгого режима, со штрафом 50 млн руб., Александру Банщикову – 14 лет колонии строгого режима и штраф 45 млн руб., Евгению Дацию — 9 лет лишения свободы и штраф 41 млн руб.

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Сергей Балин