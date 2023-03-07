В горах Бурятии спасены две туристки из Санкт-Петербурга

В Окинском районе Бурятии в горах Восточного Саяна спасены две туристки--жительницы Санкт-Петербурга, которые 6 марта получили переломы при спуске с перевала Горных Духов. Как сообщили «Ъ» в Байкальском поисково-спасательном отряде (БПСО) МЧС России, женщин с места происшествия эвакуировали на вертолете Ми-8.

«Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Они находятся в удовлетворительном состоянии»,— уточнили в БПСО.

В агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии «Ъ» сообщили, что туристки находились в составе зарегистрированной группы из девяти человек, совершавших с 24 февраля переход по маршруту в Восточных Саянах. Перевал Горных Духов находится в труднодоступной местности на высоте 2880 м над уровнем моря. До ближайшего населенного пункта — улуса Хойто-Гол — физически выносливому человеку придется идти примерно два дня.

Влад Никифоров, Иркутск