В Омске осудили группу бутлегеров

Ленинский районный суд Омска рассмотрел уголовное дело группы бутлегеров. Ее руководителя приговорили к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 350 тыс. руб., трое его подручных получили сроки от полутора лет заключения до двух лет условно, сообщили в прокуратуре Омской области.

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Как установило следствие, а затем и суд, с июня 2020 года по февраль 2021 года бутлегеры организовали работу нелегальных цехов, где незаконно производили и продавали немаркированную алкогольную продукцию. В общей сложности, указывается в материалах дела, они выпустили продукцию на 50 млн руб. В ходе обысков у обвиняемых изъяли свыше 37 тыс. бутылок готовой алкогольной продукции, оборудование, более 48 тонн спирта, а также около 266 тыс. пустых бутылок.

Бутлегерам вменил в вину ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака), ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение немаркированной алкогольной продукции) и ст. 171.3 УК РФ (производство, поставка, продажа этилового спирта, алкогольной продукции без соответствующей лицензии).

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Илья Николаев