Выдачу загранпаспортов нового образца в Петербурге частично возобновили

В Санкт-Петербурге частично возобновили выдачу загранпаспортов нового образца, однако получить их в настоящее время могут не все. Предупреждение о приостановке выдачи до сих пор размещено на портале Госуслуг.

По данным «Аргументы и факты Санкт-Петербург», подавшие заявления на получение документа в декабре 2022 года петербуржцы начали получать уведомления об их готовности. Между тем, по данным «Фонтанки», в отделе по вопросам миграции МВД Петроградского и Приморского районов Петербурга предположили, что паспорта начнут выдавать только в апреле.

«У нас такой команды еще не было»,— отметили в отделе Министерства внутренних дел.

Напомним, что выдавать загранпаспорта нового образца в Петербурге и других регионах России перестали в начале февраля. В настоящее время можно заказать лишь паспорт старого образца, срок действия которых составляет не десять, а пять лет.

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