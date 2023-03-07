Ритейлер «Вкусвилл» запустил продажи в Дубае через сервис экспресс-доставки YallaMarket. В настоящее время в Дубае доступны ограниченные категории товаров. Однако в компании уточнили, что в будущем ассортимент расширят с учетом вкусов покупателей.

Оформить заказ покупатели могут в приложении YallaMarket. Товары размещены на онлайн-полке со специальными предложениями, в отдельной подборке «VkusVill». Оплатить заказ можно в том числе российскими банковскими картами и GooglePay. Скорость доставки зависит от адреса. До района Джумейра-Лейк-Тауэрс продукты доставят за 15 минут. Максимальное время доставки — 60 минут. К покупке в Дубае доступны детское питание, напитки, консервы, варенье, хлебцы, шоколад и другие сладости.

YallaMarket — первый дубайский сервис экспресс-доставки. Он был основан в августе 2021 года российскими предпринимателями Леонидом Довбенко и Станиславом Селезневым. По данным «Вкусвилла», 50% пользователей YallaMarket составляет русскоязычное население Дубая. Сотрудничество сервиса со «Вкусвиллом» началось в 2022 году, в конце декабря стартовали тестовые продажи продуктов бренда.

За пределы России «Вкусвилл» вышел в 2022 году. В ноябре первые заказы получили покупатели в Китае, а в декабре — в странах ближнего зарубежья. В России «Вкусвилл» управляет более 1,3 тыс. магазинов в 71 городе. Также ритейлер входит в число крупнейших игроков на рынке онлайн-торговли продуктами питания. В 2021 году выручка компании выросла на 42,26%, до 162,18 млрд руб.

Милена Костерева