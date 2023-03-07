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Коммерсантъ FM
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Суд в Иркутске приговорил на сроки от 9 до 17 лет экс-сотрудников Россельхознадзора по делу о взяточничестве

Октябрьским районным судом Иркутска вынесен приговор в отношении экс-заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлева, начальника отдела карантинного фитосанитарного контроля данного ведомства Александра Банщикова, бывшего директора Иркутского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Евгения Дация, обвиняемых в получении взяток на общую сумму 3,5 млн руб. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, мужчины приговорены к лишению свободы на срок от 9 лет до 17 лет со штрафом от 41 млн до 50 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на срок от пяти до десяти лет. Приговор в законную силу не вступил.

Суд установил, что в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники получали взятки от хозяйствующих субъектов. Деньги передавались за изготовление заключений о карантинном фитосанитарном состоянии лесопродукции и выдаче фитосанитарных сертификатов без проведения фактической проверки.

В областной прокуратуре уточняют, что Владимир Журавлев получил срок 17 лет лишения свободы и штраф 50 млн руб., Александр Банщиков — 14 лет лишения свободы и штраф 45 млн руб., Евгений Даций — 9 лет лишения свободы и штраф 41 млн руб. Осужденные будут отбывать наказание в исправительных колониях строгого режима. Преступления выявлены и пресечены сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, расследованы следователями регионального управления СКР.

Как добавляет региональное управление СКР, в ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: на 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн руб., 6 единиц оружия, денежные средства и ценные бумаги, размещенные на специальном брокерском счете на общую сумму около 8,5 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск

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