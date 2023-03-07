Задержан глава дирекции автодорог Иркутской области

В Иркутской области главу Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области задержали в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По версии следствия, дирекция автодорог и подрядная организация в 2020 году заключили государственный контракт на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживании населения Иркутской области. Позже стороны подписали акт сдачи-приема работ, согласно которому качество выполненных работ соответствует требованиям контракта. В этот же период заказчик оплатил их в полном объеме.

«Изготовленная программа является неработоспособной и техническому заданию не соответствует. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на 39,6 млн руб.», - говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области. Полученными средствами предприниматель распорядился по своему усмотрению.

В отношении руководителя подрядной организации возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также задержан, решается вопрос об аресте.

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Лолита Белова