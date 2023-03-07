Глава ТПП предложил Путину создать Фонд будущего образования

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает нужным создать внебюджетный целевой Фонд будущего образования, отчисления в который можно будет использовать для оплаты обучения в вузах. Свою инициативу он озвучил в письме президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Эту идею в ТПП прорабатывали три года. Предполагается, что фонд «будет выполнять задачу по сбору, сохранению и накоплению денежных средств граждан и организаций, используемых в будущем для оплаты обучения детей в учебных заведениях в зависимости от выбранного плана инвестирования в будущее образование, начиная с момента их рождения».

Инвестирование в фонд защитят через введение специального правового режима. Изъять средства и взыскать их при банкротстве одного из родителей будет нельзя, также исключено банкротство самого фонда. Господин Катырин утверждает, что создание фонда «поможет решить одну из острых социальных задач — обеспечение равных образовательных возможностей».

Еще одним преимуществом фонда ТПП называет то, что средства граждан смогут стать существенным источником «длинных» инвестиций в экономику. Их сумма может составить около 50–80 млрд руб. ежегодно «с горизонтом инвестирования до 17 лет», написал глава палаты.

«Ежемесячные отчисления родителей в размере 2,5 тыс. руб. позволят накопить необходимую сумму для поступления их ребенка в любой престижный вуз»,— сказал автор инициативы зампредседателя совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергей Безделов. По его словам, «присовокупив к отчислениям и материнский капитал, стоимость обучения для семьи будет в три раза дешевле». Он утверждает, что идее была дана «высокая оценка в профессиональном экспертном сообществе».

Лаура Кеффер