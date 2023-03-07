Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ТПП предложил Путину создать Фонд будущего образования

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает нужным создать внебюджетный целевой Фонд будущего образования, отчисления в который можно будет использовать для оплаты обучения в вузах. Свою инициативу он озвучил в письме президенту Владимиру Путину, сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Эту идею в ТПП прорабатывали три года. Предполагается, что фонд «будет выполнять задачу по сбору, сохранению и накоплению денежных средств граждан и организаций, используемых в будущем для оплаты обучения детей в учебных заведениях в зависимости от выбранного плана инвестирования в будущее образование, начиная с момента их рождения».

Инвестирование в фонд защитят через введение специального правового режима. Изъять средства и взыскать их при банкротстве одного из родителей будет нельзя, также исключено банкротство самого фонда. Господин Катырин утверждает, что создание фонда «поможет решить одну из острых социальных задач — обеспечение равных образовательных возможностей».

Еще одним преимуществом фонда ТПП называет то, что средства граждан смогут стать существенным источником «длинных» инвестиций в экономику. Их сумма может составить около 50–80 млрд руб. ежегодно «с горизонтом инвестирования до 17 лет», написал глава палаты.

«Ежемесячные отчисления родителей в размере 2,5 тыс. руб. позволят накопить необходимую сумму для поступления их ребенка в любой престижный вуз»,— сказал автор инициативы зампредседателя совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Сергей Безделов. По его словам, «присовокупив к отчислениям и материнский капитал, стоимость обучения для семьи будет в три раза дешевле». Он утверждает, что идее была дана «высокая оценка в профессиональном экспертном сообществе».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...